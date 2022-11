Újraindult a Barátság kőolajvezeték

Cseh Katalin momentumos EP-képviselő bejegyzéséről kérdezték (a lengyelországi rakétabecsapódással kapcsolatban írta) kérdezték Gulyás Gergely. A miniszter azt mondta: nem szabad az első gondolatnak, indulatnak megfelelően nyilatkozni. Hozzátette: az Európai Parlamentben egy képviselő „következmények nélkül beszélhet hülyeségeket”.

A momentumos képviselő azt írta, hogy feltehetően orosz rakéták csapódtak be a NATO-tag Lengyelország területén. Azóta kiderült, hogy valószínűleg az ukrán légvédelem rakétái csapódtak be, nem szándékos támadás volt. Cseh Katalin frissítette is a bejegyzését.