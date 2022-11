A kormány ezentúl másképp támogatja a Magyarországon tartózkodó külföldi fegyveres erőket

Új szabályok vonatkoznak a Magyarországon tartózkodó NATO-szövetséges csapatok támogatásának módjára. Az ezt részletező kormányrendelet már hatályba is lépett.

Kormányrendelet jelent meg a Magyar Közlönyben arról, hogy Magyarország milyen támogatást nyújt az átmenetileg Magyarországon tartózkodó külföldi (NATO-szövetséges) csapatoknak.

A rendelet kiterjed

a minisztériumokra,

a területi védelmi bizottságra,

a helyi védelmi bizottságra,

a főpolgármesterre és a polgármesterre,

a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetre és a honvédségi szervezetre,

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló szervre és

a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezettre.

A rendelet – mely már hatályba is lépett – részletesen leírja, hogy a hazánkban tartózkodó külföldi fegyveres csapatok miként tudnak támogatást igényelni Magyarországtól.

Ehhez elsőként be kell nyújtaniuk a befogadó nemzeti támogatást igénylő levelet, majd meg kell kötni egy úgynevezett egyetértési megállapodást, mely a támogatás általános feltételeit, így a műveleti, a logisztikai, a pénzügyi és a jogi kereteket, valamint a költségtérítés alapelveit is tartalmazza. A NATO-szövetséges csapatoknak egy koncepcionális igényjegyzéket is ki kell adni, mely magába foglalja az általuk igényelt anyagi erőforrást, szolgáltatást és infrastruktúrát.

A befogadó nemzeti támogatásokról néhány – kifejezetten a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó – kivétellel a kormány dönt:

meghatározza a befogadó nemzeti támogatás előkészítésének és nyújtásának feladatát,

kijelöli azt a szervezetet és önálló szervezeti egységet, valamint ennek területi szervét, amely a befogadó nemzeti támogatás feladatában részt vesz,

összeállítja a befogadó nemzeti támogatás nyújtásával kapcsolatos tervet,

és a folyamat során több ízben együttműködik a honvédelemért felelős miniszterrel.

A záró rendelkezések szerint a fentiek alapján hatályát veszti az a korábbi, befogadó nemzeti támogatásról szóló rendelet, mely 2010-re nyúlik vissza.

