Enyhíteni akarja a turisztikai szektor terheit a kormány

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kezdeményezésére a kormány egy átfogó csomagban hat olyan intézkedésről is döntött, amely nagymértékben enyhíti a turisztikai vállalkozások terheit, javítja gazdasági helyzetüket és egyúttal segíti napi működésüket is. Az intézkedések érintik a turizmusfejlesztési hozzájárulást, a munkaidőkeretet, a SZÉP Kártya-szabályozást, az NTAK-adatszolgáltatást, a VIZA-adatszolgáltatást és a szálláshely-minősítést is.