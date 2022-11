Hatalmas elismerésben részesült Müller Cecília

Kimagasló szakmai munkáját elismerve kitüntetést kapott az Egészségügyi Világszervezettől (WHO) Müller Cecília országos tiszti főorvos.

„Nagy elismerés a magyar járványkezelésnek! A WHO kitüntette Müller Cecíliát” – közölte a Koronavírus tájékoztató oldal a Facebookon.

A WHO magyarországi irodája arról számolt be közösségi oldalán, hogy a lehető legmagasabb fokozatú kitüntetést adta át az országos tiszti főorvosnak Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet európai régiójának igazgatója.

Micsoda öröm, hogy személyesen találkozhattam Müller Cecíliával, és megköszönhettem neki elkötelezettségét és szakértelmét, amit a világjárvány alatt tanúsított

– fogalmazott Kluge.

A WHO európai régiójának vezetője kedden érkezett Magyarországra, és találkozott Haris Hajrulahoviccsal, a WHO magyarországi Országirodájának vezetőjével is. Müller Cecília kitüntetésénél jelen volt Pintér Sándor belügyminiszter, aki együttműködési megállapodást írt alá Hans Klugéval. Az egyezmény a felek közötti közös munkaprogramot határozza meg a következő két évre.

Jövőre környezetvédelmi és egészségügyi konferencia lesz Budapesten

Hans Kluge látogatásának másik fontos témája a 2023. július 5–7. között Budapesten megrendezendő VII. Környezetvédelmi és Egészségügyi Miniszteri Konferencia volt. Kluge köszönetet mondott Novák Katalin köztársasági elnöknek, amiért vállalta, hogy a konferencia fővédnöke lesz.

A jövő évi, budapesti környezetvédelmi és egészségügyi konferencia létfontosságú lehetőség arra, hogy a tudást és a javaslatokat hatékony megoldásokká alakítsuk, és egyesítsük erőinket az emberek és a bolygónk egészsége és a szebb jövőért tett intézkedések felgyorsítása érdekében

– mondta Hans Kluge. A konferencián a WHO európai régiója 53 tagállamának szakértői és küldöttségei vesznek részt. Kluge elismerte az egészségügyi és szociális dolgozók, valamint a közegészségügyi szakemberek elkötelezettségét és szakszerűségét, akik fáradhatatlanul dolgoztak a Covid–19-pandémia idején a lakosság ellátása érdekében.