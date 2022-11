Márki-Zay Péter: Támogatom Kocsis Máté javaslatát!

A volt miniszterelnök-jelölt mozgalma az Action for Democracy nevű amerikai szervezettől kapott majdnem kétmilliárd forintot az idei választás előtt. Az ügyben már a parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága is több ülést tartott, és ők rendelték el a titkosszolgálati vizsgálatot is, amelyet sajtóértesülések szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal folytat.

Kocsis Máté, a bizottság fideszes tagja csütörtök délelőtt tett közzé egy posztot, amelyben arról írt, hogy megérkezett az első jelentés a titkosszolgálatoktól. Azt írta, hogy az ügy súlyosabb, mint eddig gondolták, és azt is hozzátette, hogy az 2051-ig bezárólag titkosítva van,

de az ügy súlyosságára való tekintettel kezdeményezte a titkosítás feloldását.

Ezután Sas Zoltán a Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikos elnökét is megkérdeztük arról, hogy mi az álláspontja ezzel kapcsolatban. A politikus azt válaszolta: támogatja a titkosítás feloldását, és jelenleg is azon dolgozik, hogy minél többet nyilvánosságra tudjanak hozni az anyagból.

Csütörtök este Márki-Zay Péter is megnyilvánult a témában egy rövid poszttal. A politikus azt írta:

Támogatom Kocsis Máté javaslatát, hozzák nyilvánosságra a titkosszolgálatok jelentését! Nekünk nincs titkolni valónk, a Fidesszel ellentétben!

A politikus korábban arról is beszélt, hogy mire költötték az amerikai támogatást, és hogy miért nem követtek el szerinte törvénysértést ezzel.