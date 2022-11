Orbán Viktor már megtette, most mindenki másra is számít

A miniszterelnök Facebookon jelentette be, hogy kitöltötte az oroszellenes szankciókról szóló nemzeti konzultációt.

A miniszterelnök először délelőtt posztolt egy fotót arról, hogy ő is kitöltötte a nemzeti konzultációt, majd délután egy videóval is jelentkezett. Utóbbiban először felhívta a figyelmet arra, hogy a konzultációt már interneten is ki lehet tölteni.

Ezután arról beszélt, hogy Brüsszel újabb szankciókat akar elfogadtatni,

de ez tévút, mert a szankciók nem oldottak meg semmit, viszont óriási gazdasági károkat okoznak

– mondta Orbán Viktor, aki szerint a nemzeti konzultáció célja az, hogy Magyarország érdekeit megvédjék.

„Nem újabb szankciókra van szükség, hanem béketárgyalásokra. Nem engedhetjük, hogy a szankciók maguk alá temessék Magyarország, sőt egész Európa gazdaságát” – mondta, majd arra kérte az embereket, hogy töltsék ki a konzultációt.

Magyarország nem hagyja magát. Számítok Önre!

– zárta a szankciókról szóló videót a miniszterelnök.