Románia gyűlöletbeszédnek minősítette Orbán Viktor tusnádfürdői előadását

A romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) szerdán nyilvánosan is elítélte és gyűlöletbeszédnek minősítette Orbán Viktor július 23-i tusnádfürdői kijelentéseit – számolt be az Agerpres román hírügynökség. A testület értékelése szerint „a kormányfő etnikai és nyelvi alapon lealacsonyító és megalázó szavai ellenséges légkört teremtettek bizonyos embercsoportok számára”.

A határozatot 5 támogató és 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadták el a tanács tagjai.

Szerdai közleményük szerint a kormányfő jogi felelősségre vonása azért nem lehetséges, mert Magyarország miniszterelnökeként Románia területén diplomáciai mentességet élvez. A CNCD emlékeztetett arra, hogy a diplomáciai mentesség nem törli az érintett személy származási országának jogrendszere szerinti esetleges polgári, büntetőjogi vagy közigazgatási felelősségét.

A közleményben kiemelik, hogy a testület indokoltnak tartja tájékoztatni a határozatáról Magyarország illetékes hatóságait, hogy elemezhessék Orbán Viktor kifogásolt cselekedeteit, és meghozhassák a megfelelő intézkedéseket.

Rasszista és idegengyűlölő kijelentésnek minősítette

Alexandru Muraru képviselő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Iaşi megyei szervezetének elnöke augusztusban fordult az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz Orbán Viktor tusványosi előadása miatt.

A törvényhozó egy diszkriminációellenes kormányrendeletre hivatkozva tett feljelentést a CNCD-nél a magyar miniszterelnök ellen, aki szerinte rasszista és idegengyűlölő kijelentéseket tett július 23-án egy tusnádfürdői „magánrendezvényen”. Muraru álláspontja szerint Orbán Viktor Tusványoson nem kormányfői minőségében vett részt, látogatása ugyanis nem szerepelt a román külügyi tárca hivatalos programjában.

Muraru idézi közleményében Orbán Viktor Tusványoson elhangzott kijelentését, miszerint a Kárpát-medencében élő népek nem kevert fajúak, hanem a saját európai otthonukban élő népeknek a keverékei.

És amikor szerencsés a csillagállás, és jó a széljárás, akkor ezek a népek ráadásul egy ilyen hungaro-pannon mártásban össze is olvadnak, egy saját, új európai kultúrát hozva létre. Ezért harcoltunk mindig. Egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert fajúvá válni

– emelt ki egy részt a magyar kormányfő beszédéből.

A liberális politikus szerint Orbán Viktor beszéde „olyan faji ideológiákból merít, amelyek több millió áldozatot követeltek a 20. században”.

Az ehhez hasonló kisiklások megengedhetetlenek a 21. századi Romániában és Európában, amelyek megtapasztalhatták a faji ideológiák okozta tragédiákat

– nyomatékosította, idézve a Magyar Tudományos Akadémia által Orbán beszéde után kiadott nyilatkozatból is.

Nagy felháborodást keltett a beszéd

A nyári beszéd után nem sokkal az országos főrabbi is reagált Orbán Viktor miniszterelnök szavaira. Frölich Róbert országos főrabbi hivatalos Facebook-oldalán egy verset osztott meg, amelyhez azt írta: József Attila, Radnóti Miklós, Szerb Antal, Gelléri Andor Endre, Rejtő Jenő és még sok más ismert és ismeretlen név és arc jutott eszébe, akik „a fajokról vallott hagymázas elméleteknek estek áldozatul”.

Apropó, faj. Sokféle faj népesíti be a bolygónkat. Két lábon, dolgozva, beszélve és néha gondolkodva azonban csak egyetlen faj él e földön: a Homo sapiens sapiens. Ez a faj egy és oszthatatlan. Ajánlom szíves figyelembe a fentieket

– fogalmazott bejegyzésében a főrabbi.

Komoly aggodalmat keltett a zsidó közösségen belül is az előadás. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) akkor egy közleményt is kiadott, amelyben azt írták, hogy a „fajok keveredésével” foglalkozó részt nem tudták értelmezni. Mint írták, a miniszterelnök szóhasználata élesen szembemegy azzal a gyakorlattal, amely eddig a zsidó közösség számára európai összehasonlításban is egyedülálló biztonságot jelentett.

A Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc „náci szövegnek” nevezte a miniszterelnöki beszédet. Hasonló véleményen volt Hadházy Ákos független képviselő is, aki úgy véli, a „mi nem vagyunk kevert fajúak” mondat épeszű ember száját nem hagyhatja el.

(Borítókép: Orbán Viktor. Fotó: Kaszás Tamás / Index)