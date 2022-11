Az Független Benzinkutak Szövetsége levelet küldött Orbán Viktornak és Hernádi Zsoltnak

Mint arról az Index is beszámolt, a Mol körlevélben értesítette többszáz partnerét arról, hogy jövő héten, azaz a november 21-ével kezdődő héten nem tud biztosítani számukra sem dízelt, sem pedig benzint.

A korlátozás hátterében több tényező is közrejátszik. A vállalat négy fő okot emel ki, ezek közé tartozik, hogy a tavaly novemberben bevezetett hatósági ár miatt jelentősen megnövekedett az üzemanyag iránti kereslet a Mol töltőállomásain, miközben jóval kevesebb importtermék érkezik az országba. Továbbá közrejátszik a Barátság kőolajvezetéket ért incidens és a karbantartási munkálatok a Dunai Finomítóban.

Az FBSZ elnöksége levelében közölte Orbán Viktorral, hogy tudomásul veszik és megértik az intézkedést, de kifejtették, hogy ez 258 magyar, többnyire családi kisvállalkozás érint, és mintegy 400 benzinkutat, Magyarország benzinkútjainak 20 százalékát hozza kilátástalan helyzetbe.

– áll a levélben.

Hozzátették: Ebben a helyzetben azonban súlyos gondot okoz a 2021. évi CXXX tv. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről 43.§ (3) bekezdése, ami az ellátásból kimaradó benzinkutakat üzemszünet hirdetésére, azaz bezárásra kényszeríti.

Levelükben a rendelkezés felfüggesztését kérték, hiszen az ország ellátásának biztonságát nagymértékben javítaná, hogy az egyik üzemanyagtípusból kifogyó benzinkút legalább a másik fajtákat tovább kiadhatná. Ehhez kormányzati intézkedésre lenne szükség. Emellett a stratégiai tartalékok felszabadítását is javasolják és arra kérték a miniszterelnököt, hogy segítse a kisbenzinkutak túlélését azzal is, hogy a korábban hozott segítő intézkedések végrehajtását gyorsítsa fel, illetve hatályukat a IV. negyedévre hosszabbítsa meg.

Mint közölték, „nem fogadható el, hogy egy nyilvánvalóan stratégiai vállalat ellátásbiztonságra hivatkozva szünteti meg többszáz partnere (még ha kényszerből is) ellátását, egyben sok vidéki körzet teljes ellátásbiztonságát is felrúgva”.

Szeretnénk emlékeztetni, hogy az Önök nevében megszólaló Ratatics Úr több ízben is kifejtette nyilvánosan, és zárt tárgyalásokon is, hogy a Mol képes a magyar igények szerinti mennyiség biztosítására, gondot csak a logisztika okoz. Ezt a gondot a most kisemmizett partnereik megoldották, kérjük, most Önök is oldják meg, amit vállaltak, mert ez a vállalás volt az ársapka szabályozás bevezethetőségének egyik alappillére. Ne hátráljanak ki ebből!