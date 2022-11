Újabb tankerületi vezető bónuszát hozta nyilvánosságra a Momentum

A jutalom tényét és annak összegét nyilvánosságra hozó momentumos politikus, Tóth Endre szerint jutalmat akkor szokás osztani egy vezetőnek, ha van mögötte teljesítmény is. És akkor is úgy, hogy a terepen dolgozó beosztottak is kapnak elismerést a saját fizetésükhöz mérten. Ehhez képest nem ez történt a rögvalóságban.

1,7 millió forint jutalmat kapott tavaly év végén a Klebelsberg Központ vezetője, Hajnal Gabriella. Ezt a saját költségvetésében keletkezett bérmegtakarítás terhére fizette ki az intézmény – tette közzé hivatalos közösségi oldalán Tóth Endre, a Momentum parlamenti képviselője, oktatáspolitikusa.

Az elnök asszony nagyon nem boldog, hogy ez most kiderül. Sőt, szerinte ezt nem is szabadna publikálni. Tegnap el is küldte a fenyegető közleményét, hátha visszariadok a megosztástól. De ez a húzás nem jött be

– tette hozzá pénteki bejegyzésében a momentumos képviselő. Az, hogy a Klebelsberg Központ vezetőjének mekkora a javadalmazása, Tóth Endre érvelése szerint közérdekű adat, hiszen az adóforintjaink felhasználásáról van szó, így nem szabad a nyilvánosság elől elrejteni.

A momentumos politikus a Facebook-posztban azt is megemlítette, hogy egyébként senki sem akadna fenn azon, hogy a hazai oktatásirányításban jutalmakat osztanak, amennyiben:

tisztességesen keresnének a pedagógusok;

nem lenne óriási tanárhiány;

nem a szülőknek kellene alapvető eszközöket vásárolniuk az iskolába;

a tanároknak lenne pedagógiai szabadsága;

és egyre javulnának a magyar diákok PISA-teszt-eredményei.

„De ha szembesülünk a magyar rögvalósággal, akkor nagyon nem ez a helyzet az oktatásban. Jutalmat pedig akkor szokás osztani egy vezetőnek, ha van mögötte teljesítmény is. És akkor is úgy, hogy a terepen dolgozó beosztottak is kapnak elismerést a saját fizetésükhöz mérten. Itt nem ez történt. Ezért is vannak ilyen erősen sértve igazságérzetükben a pedagógusok” – zárta bejegyzését Tóth Endre, aki azt is megemlítette, hogy Hajnal Gabriella 1,7 milliós év végi jutalmánál jóval magasabb összegek is gazdagították a tankerületi igazgatók bankszámláját.

A Momentum oktatáspolitikusa azt ígérte, hogy vasárnap újabb fizetési adatokkal fog szolgálni, hogy a hazai oktatásirányítás más szereplőinek mennyi volt a jutalma.

Az adatvédelmi hatósághoz fordult Tóth Endre

Az elmúlt hónapokban több tankerületi igazgató nevét is megismerhette a közvélemény, elsősorban azért, mert ők voltak azok, akik igyekeztek megregulázni a tiltakozó pedagógusokat, többek között azzal, hogy az elbocsátásukat helyezték kilátásba. Illetve szeptember végén a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium öt tanárának valóban fel is mondtak, miután tiltakoztak a hazai oktatásban uralkodó állapotok miatt.

Mint Tóth Endre egy korábbi Facebook-bejegyzésében írja, a tankerületi vezetők mind jól fizető állások birtokosai, szemben a közoktatás többi dolgozójával.

Tavaly év végén például kizárólag a tankerületi vezetők és dolgozók kaptak komoly összegű jutalmat, míg a gyermekeinkért megalázó fizetésért dolgozó pedagógusoknak semmi sem jutott

– emelte ki a momentumos országgyűlési képviselő.

Az ellenzéki politikus végül tíz hónap küzdelem után az adatvédelmi hatósághoz fordulva szerezte meg a tételes listát a tankerületi igazgatóknak kifizetett jutalmak összegéről.

Marosi Beatrix, a Belső-Pesti Tankerület igazgatója, aki a Kölcsey Ferenc Gimnázium öt tanárát elbocsátotta a tiltakozásban való részvételük után, tavaly év végén több mint félmillió forintos év végi jutalommal gazdagodott a Momentum becslése alapján. (Marosi Beatrix akkor még csupán igazgatóhelyettes volt, egykori felettese, Beleznay Tamás a tavalyi év végén 1,1 millió forintos jutalomnak örülhetett.) Rábel Krisztina, a Külső-Pesti Tankerület vezetője, aki korábban a Fidesz színeiben indult az önkormányzati választáson, tavaly több mint másfél millió forint pulykapénzt vitt haza. Szabóné Forgács Gabriella, a Dunakeszi Tankerület igazgatója, aki szintén a tanárok egyik megfenyegetője: motiválására körülbelül egymillió forintot költöttek az adófizetők tavaly ilyenkor.

„A 2021. év végi jutalmak összegeit látva meg is dőlt a kormány azon állítása, hogy nincsen pénz a pedagógusok béremelésére. Akad itt pénz, csak rosszul és igazságtalanul költik el” – vonta le a következtetést Tóth Endre.

A Momentum minden platformon a pedagógusok mellett

A Momentum a péntek reggeli élőláncban is képviseltette magát, ezzel is kifejezve szolidaritását a sztrájkoló, tiltakozó pedagógusok mellett. 10 kilométernyi tanár, diák és szülő a szabad oktatásért – ezt Fekete-Győr András, a Momentum országgyűlési képviselője írta Facebook-oldalán. A politikus a Margit hídról posztolt.

A Momentum azt még korábban közölte az Index szerkesztőségével, hogy tagjaik, szimpatizánsaik és politikusaik folyamatosan részesei az oktatással kapcsolatos összes megmozdulásnak. Úgy gondolják, hogy minden eszközt meg kell ragadni arra, hogy napirenden tartsanak egy ilyen fontos kérdést, ezért mindenképpen érdemes a parlament elé is bevinni minden, a társadalmat érintő témát, még akkor is, „ha sajnos a kormánypárti képviselők inkább a telefonjukat nyomkodják, vagy meg sem jelennek a vitán”.

(Borítókép: Hajnal Gabriella 2022. április 26-án. Fotó: Rosta Tibor / MTI)