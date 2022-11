Péntek este borult idő várható, és erős széllökések is előfordulhatnak. Az Északi-középhegység és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térségében a hideg, fagyos levegő beáramlásával az eső átválthat havas esőbe, majd havazásba. A legfrissebb értesülések szerint Bánkúton már havazik is.

Péntek este borongós idő várható, többfelé jelentős mennyiségű esőre is számítani lehet. Az Északi-középhegységben és északkeleten havas eső, havazás váltja fel az esőt. Az északias szelet a Dunántúlon és északkeleten többfelé élénk, helyenként már erős lökések is kísérhetik – adta hír az Időkép. Arról is beszámoltak, hogy

péntek este a Bükkben 850 méter magasan fekvő Bánkúton már leesett az első hó. A helyszínen kora este fagyott eső és havazás keveréke hullott.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint nem várható kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség, ugyanakkor megjegyzik, hogy a kora esti óráktól északkeleten, elsősorban az Északi-középhegység és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térségében a hideg, fagyos levegő beáramlásával az eső átválthat havas esőbe, majd havazásba, amelyből legfeljebb vékony hóréteg alakulhat ki a késő esti órákig.

A hegyvidéki területeken, kiemelten a Zempléni-hegység, Aggteleki-karszt, kisebb eséllyel a Bükk 300-400 méter fölötti részein több centiméteres hóréteg sem zárható ki.

Szombaton 10 fokos kontraszt várható

A csapadékot okozó mediterrán ciklon szombat hajnalban távozik térségünkből, de az Északi-középhegység térségében még szombat reggel, délelőtt is előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás. Dél felől átmenetileg több helyen felszakadozik a felhőzet, egy-két órára kisüt a nap.

Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, egészen északon, északkeleten egész nap gyengén fagyhat, délnyugaton viszont 9-10 fokot mutathatnak a hőmérők a délutáni órákban.

Közben dél felől újra megvastagszik a felhőzet, egy újabb mediterrán ciklon hoz csapadékot. Helyenként nyugaton délután is előfordulhat eső, havas eső, majd kora estétől délen egyre többfelé ered el az eső. A csapadékzóna szombat éjjel észak felé terjeszkedik, az eső mellett havas eső, főként a Dunántúli-középhegységben néhol havazás is megjelenhet, északon pedig gyenge ónos eső sem zárható ki. Jelentősebb csapadék délen várható, máshol csak pár milliméter hullhat – írja az Időkép.

(Borítókép: Behavazott táj Bánkúton 2021. október 14-én. Fotó: Vajda János / MTI)