Néhol ma beköszönthet a tél: havas esőt és havat hozhat egy mediterrán ciklon

Pénteken egy mediterrán ciklon hoz felhős, borongós időt, valamint országos esőt. Többfelé jelentős mennyiségű esőre is számítani kell. Az Északi-középhegységben és északkeleten délután, este havas eső, havazás is kialakulhat. Délután az északias szelet többfelé élénk, este helyenként már erős lökések is kísérhetik. Hajnalban 2 és 8,

napközben 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet, északon, északkeleten lesz a leghidegebb.

Eső miatt figyelmeztetnek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint négy megyében várható kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség. Egyes fokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki eső miatt

Baranya,

Bács-Kiskun,

Somogy,

valamint Tolna megyére.

Ezeken a területeken 24 óra alatt több mint 20 milliméter csapadék is hullhat.

A frontérzékenyeknek nincs jó hírünk

Az Időkép orvosmeteorológiai jelentése szerint pénteken kettősfronti hatás terheli szervezetünket. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, keringési problémák, vérnyomás-ingadozás, emellett alvászavarok, emésztési problémák is felléphetnek.

A nyirkos, csapadékos időjárás miatt ismét felerősödnek a kopásos és gyulladásos jellegű ízületi bántalmak.

