Bejegyezték Iványi Gábor egyházát

„Céljainkhoz egy lépéssel közelebb kerülve bejegyzett egyházzá minősült a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET)” – közölte pénteken Iványi Gábor egyháza a hvg.hu-val.

Mindez azonban még nem jelenti azt, hogy visszakaptuk korábbi státuszunkat, ahhoz a Magyar Államnak közfeladatok ellátására vonatkozó megállapodást kellene kötnie velünk, ám eddig erre hiába vártunk

– írták.

A MET közleménye szerint levelet küldtek az ügyben eljárni illetékes Semjén Zsoltnak, azonban Semjén második hónapja nem reagál egyáltalán megkeresésükre.

A MET-et (és több másik magyarországi egyházat) 2011-ben egyeztetés nélkül fosztottak meg egyházi státuszuktól. A MET ezek után perelt, először 2013-ban, az Alkotmánybíróságon nyert a magyar állam ellen. Később a strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz fordultak, mert a magyar kormány nem tartotta be az Alkotmánybíróság ítéletét, amiben azt állapították meg, hogy a magyar állam alkotmánysértő módon vette el egyházi státuszukat, amit köteles visszaállítani. A MET Strasbourgban is nyert, a kormány viszont ezt követően sem tartotta be az ítéletet.

Mint azt megírtuk, a MET és a kormányzat között már évek óta konfliktus van, és Iványi Gábor egyházától számos támogatást elvontak. Több alkalommal is pénzbírságokat kaptak, miközben nem jutottak hozzá azokhoz a forrásokhoz sem, amelyekre – állításuk szerint – törvényileg jogosultak lennének. Emiatt a MET már az Alkotmánybíróságot is megjárta – nem sok sikerrel.

A MET helyzetében kisebb változás következett be az ötödik Orbán-kormány felállásával is, mivel az oktatási és a szociális ügyek Pintér Sándor tárcájához, a Belügyminisztérium alá kerültek át az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Iványi Gábor ezután levelet írt a köznevelésért felelős államtitkárnak, Maruzsa Zoltánnak, valamint a szociális ügyekért felelős Fülöp Attilának. Azt kérte tőlük, hogy addig, amíg az egyházuk jogi státuszát illetően nem születik döntés, és nem kapják meg a nekik jogosan az államtól járó forrásokat, addig – vagy minimum az idei tanév végéig – adjanak nekik mentességet a köztartozások alól.

A kérést a kormányzat elutasította, a Belügyminisztérium akkor újabb 80 millió forintot vont el a MET-től.

(Borítókép: Iványi Gábor 2022. szeptember 21-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)