Újra megalakult Eleken a Kereszténydemokrata Néppárt

Azbej Tristan annak is hangot adott: külön örül, hogy a város polgármestere, Szelezsán György állt a kezdeményezés élére. A KDNP alelnöke azt is kifejtette, hogy mindig örömmel érkezik Békés megyébe, hiszen a Nagyszénásról származó feleségének köszönhetően több szálon is kötődik a térséghez – írja a beol.hu. Elekre pedig még a szokásosnál is nagyobb örömmel érkezett, hiszen újra megalakul a KDNP helyi tagszervezete – tette hozzá.

A Kereszténydemokrata Néppárt nagyon régi és fontos hagyományt visz tovább, és jelenleg ez a legnagyobb múlttal rendelkező parlamenti párt a magyar Országgyűlésben – hangsúlyozta, hozzátéve: a párt hivatása, hogy a mindennapokban képviselje a Biblia tanításait.

És bár a keresztény emberek a küzdelem helyett a békét keresik, történelme során mégis számos konfliktusban kellett részt vennie a KDNP-nek is.

Így van ezt most is, mert még mindig vannak ellenségei a kereszténységnek, a keresztény gondolatoknak és a keresztény embereknek

– emelte ki.

Tőlünk keletre és délre, Ázsiában és Afrikában a keresztényeket terrorista szervezetek üldözik, tőlünk nyugatra pedig megpróbálják kiszorítani a közterekről és a közéletből. Tehát míg a keresztény civilizáció keleten egy humanitárius válsággal néz szembe, addig nyugaton identitási válságtól szenved

– tette hozzá. Ezzel szemben Magyarországon 12 éve tart a stabil kereszténydemokrata kormányzás, ami azért lehetséges, mert a magyar emberek egyetértenek a kereszténység eszméivel. Ünnepi eseményre gyűltek ma össze, hiszen egy történelmi párt helyi szervezet alakulhatott meg újra – mondta Szelezsán György, a város polgármestere.

Elmondása szerint többen is felkeresték a helyi közéletből, biztatván, jelezve, hogy jó lenne újra létrehozni a KDNP helyi szervezetét. Céljuk egy igazi, példamutató, jó keresztény, hazafi és lokálpatrióta közösség létrehozása Eleken – hangsúlyozta.