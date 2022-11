Itt vannak az első képek a havazásról

Több helyen volt látványhavazás Magyarországon szombat reggel, éjszaka ugyanis két településen is mínusz 5 fokig hűlt le a levegő. Az előrejelzések szerint délutánra újabb ciklon érkezik.

Magyarország északkeleti részén több helyen is lepelnyi hó borította be a tájat szombat reggelre. De Mosonmagyaróvár környékén is szállingózott a hó, azonban nagyobb mennyiségben sehol sem esett.

Az Időkép meteorológiai jelentése szerint az éjszaka meglehetősen hideg volt az elmúlt napokhoz képest, a beáramló hideg levegőnek köszönhetően

Regécen és Bánkúton majdnem mínusz 5 fokig hűlt a levegő.

Az átmeneti szünet után délutánra dél-délnyugat felől ismét megvastagszik a felhőzet, és újra egy mediterrán ciklon érkezik az ország fölé.

Vasárnap is van esély hóra

A meteorológusok megfigyelései szerint vasárnap több helyen indulhat esősen a reggel, a Dunántúlon és a hegyekben néhol hó és havas eső is előfordulhat. Azonban délutánra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék, északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, csak délen és keleten maradhat a borongós, felhős idő.

Ezen a napon az északias szél délen, délkeleten lehet majd élénk. Hajnalban mínusz 3 és plusz 5, napközben 4 és 8 fok között várható a csúcshőmérséklet.