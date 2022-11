Tarna-védő aktivisták: Egyenként fogják levadászni azokat, akik beleköptek a levesbe

Még tart a nyomozás a Tarna folyó kiszáradásával kapcsolatban, gyanúsítottak azonban egyelőre nincsenek. Az ügyben kirendelt szakértő két hónapot kapott a felgöngyölítésre, és ennek az időnek a nagy része hátravan: körülbelül év végéig kell nyilatkoznia arról, milyen mértékű és értékű kár keletkezett a debrői Tóth és Tóth borászat vízkivétele miatt.

A Greenfo azt írta, információik szerint már bizonyos, hogy nem volt engedélye a borászatnak a vízkivételre, és az is kiderült, hogy az ehhez használt két szivattyú közül a nagyobbnak egymagában is magasabb a kivételi kapacitása, mint a patak aszályos időben mért vízhozama. Emellett szerintük az is megállapítást nyert, hogy az eljáráskor az érintett borászat menedzsmentje semmifajta tevőleges megbánást nem tanúsított.

A portál azt állítja, nemrég beszélt az egyik Tarna-védő aktivistával, aki elmondta, hogy az őszi feldebrői bornapokon a borászat munkatársai azt mesélték, főnökeik többször azt mondták nekik,

nyugodjanak meg, egyenként fogják levadászni azokat, akik beleköptek a levesükbe, és a Tarna szivattyúzásának ügyét bolygatják.

Továbbá szerintük a borászat semmifajta kárenyhítést nem kísérelt meg, és a helyi gazdák megsegítésében sem vett részt. Sőt, a lap azt is tudni véli, hogy az ügyben a Füzesabonyi Rendőrkapitányságon megindított büntetőeljárás alatt is fenyegetéseket kaptak a borászat dolgozóitól a Tarnát védő aktivisták.

Aszály idején is szivattyúzták

Mint arról korábban az Index többször is beszámolt, a Tarna patak vizét gáttal torlaszolták el, és aszály idején is szivattyúzták, így bizonyos szakaszokon szinte eltűnt a víz a mederből. A vízfolyás kiszáradt, aminek azonban nem csupán a szárazság volt az oka.

Hónapokon keresztül állt hadban Eger városa a Tóth és Tóth borászattal, ugyanis a helyiek szerint a debrői borászat a Tarna vizét kiszivattyúzva ökológiai katasztrófát okozott az utóbbi másfél évtizedben rendkívüli biodiverzitást elérő, Heves megyei kis folyó alsó szakaszán.

(Borítókép: Molnár Zsolt / Index)