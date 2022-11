Havazás várható a Dunántúlon

Vasárnap több helyen indulhat esősen a reggel, a Dunántúlon és a hegyekben néhol vegyes halmazállapotú csapadék, hó, havas eső előfordulhat. Délutánra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék, északnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, de délen és keleten várhatóan marad a borongós, felhős idő. Az északias szél délen, délkeleten élénk lehet – írja az Időkép.

Hajnalban mínusz 3 és plusz 5, napközben 4 és 8 fok között alakul a hőmérséklet.

Fotó: Időkép

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

Marad a kettős fronthatás

Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése szerint vasárnap is marad a kettős fronthatás, emiatt sokaknál jelentkezhet fejfájás, keringési problémák, vérnyomás-ingadozás, emellett alvászavarok, emésztési problémák felléphetnek.

Eleinte a nyirkos, csapadékos időjárás hatására felerősödnek a kopásos és gyulladásos jellegű ízületi panaszok. Nagy lesz a megfázásveszély, ezért ajánlott a meleg, réteges öltözet.

Az első hó már megérkezett

Magyarország északkeleti részén több helyen is lepelnyi hó borította be a tájat szombat reggelre. De Mosonmagyaróvár környékén is szállingózott a hó, azonban nagyobb mennyiségben sehol sem esett.

A Kékestető fenyői is fehérbe öltöztek. Szombaton egy túravezető tett közzé fotókat és videókat arról, hogy milyen látvány fogadta őt reggel a térségben. A képeken jól látszik, hogy a fák ágai zúzmaralepelbe öltöztek. A posztoló egy mesevilághoz, a Narnia krónikái című filmhez hasonlította a látványt.

Vasárnap eleinte az északnyugati tájakon, az Alpokalján, valamint a magasabb pontokon hullhat hó.

