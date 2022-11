Mint felidézte, korábban a nemzetbiztonsági bizottság úgy döntött, felkéri a titkosszolgálatokat, folytassanak átfogó vizsgálatot, tekintettel arra, hogy jogellenes külföldről magyar kampányt finanszírozni.

A szolgálatok vezetői ennek első jelentését tették meg a bizottság csütörtöki ülésén – számolt be Kocsis Máté, hozzátéve, mivel az anyag 2051. december 31-ig titkos minősítésű, ezért a bizottság ülésén javasolta annak feloldását. Mint fogalmazott, olyan megdöbbentő tények szerepelnek ebben az anyagban, amelyeket a teljes nyilvánosságnak ismernie kell. Az eljárás lefolytatása jelenleg is zajlik – ismertette, kifejtve, a jelentésben nevek, összefüggések, szervezetek szerepelnek.

Kocsis Máté szerint a kormánypártok eddig is tudták tudták Márki-Zay Péter nyilatkozataiból, hogy az ellenzék tavaszi kampányára költött pénzek 70 százaléka külföldről jött.

A Fidesz frakcióvezetője úgy látja: felvetődik a kérdés, hogy ezen felül a különböző média- vagy olyan egyéb lejárató felületek finanszírozása is megtörtént-e, amelyeket kampánycélokra használtak.

Korábbról tudni lehet, hogy ezek az amerikai finanszírozók Bajnai Gordonhoz és Karácsony Gergely köréhez köthetők, de mivel Márki-Zay lett a miniszterelnök-jelölt, részben az ő ölébe hullott a támogatói kör

– mondta Kocsis Máté, aki szerint különösen érdekes az ügyben Karácsony Gergely hallgatása.

Zavaros ügyek

A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett „a DatAdat környéki zavaros ügyekre”, a magyar felhasználók adatainak külföldre továbbítására, valamint arra, hogy a kampány utolsó napjaiban az emberek helytelen magyarsággal írt sms-eket kaptak a telefonjaikra, és ezek is külföldről érkezhettek.

Ez az egész ügy a magyar törvények szerint jogellenes, és az Európai Unió szinte valamennyi tagállamában így van – fejtette ki, megjegyezve, 1990 óta abban politikai konszenzus volt, hogy Magyarországon politikai kampányt nem lehet külföldről finanszírozni.

Külföldről jutottak pénzhez

Kitért arra, hogy a baloldal a magyar államtól mintegy 810 millió forintot kapott kampányra, de ennek többszöröséhez jutott külföldről. Hozzátette:

a szuverenitás kérdését az veti fel, hogy nyilván a finanszírozók befolyást is kértek, kérdés, hogy Karácsony Gergely, Bajnai Gordon vagy éppen Márki-Zay Péter körei mit ígértek ezért cserébe, Magyarország rovására.

Kocsis Máté arról is beszélt, hogy az ügy szövevényes, bonyolult, de az világosan látszik, hogy a magyar baloldal jóval nagyobb összegű külföldi pénzből kampányolt, mint hazaiból.

Megjegyezte: függetlenül attól, a baloldal miként kommunikál ebben az ügyben, és hogy a nemzetbiztonsági bizottság ülésén az ő képviselőik is támogatták a titkosítás feloldására tett javaslatot, nem tudnak érintetlenek maradni, mivel közösen indultak a választáson, közös jelöltjeik voltak, közös célokra használták fel a külföldi pénzeket, így a felelősségük is közös – számolt be az MTI.

Orbán Viktor: Dollármilliókról van szó

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök november 18-án, pénteken a Kossuth rádió reggeli műsorában azt mondta: jó okuk van a megdöbbenésre, vizsgálják az esetet, meghallgatják a titkosszolgálatok véleményét. „A magyarok bizalmát kérő politikai pártok egy részét, a baloldali pártokat külföldről fizették – nem is mogyorónyi összegekkel, dollármilliókról van szó” – fogalmazott Orbán Viktor, majd hozzátette: ez nem csak erkölcsileg helytelen, átverték a magyar választókat, olyan nincs, hogy valaki csak ajándékba kapjon pénzt bárkitől, ezért az a kérdés, mit ígérhetett cserébe az ellenzék.

„Aki a zenészt fizeti, az rendeli a nótát. Honnan rendelték meg a nótát, ki fizetett érte, és mit kell teljesíteni?” – tette fel a kérdést, végezetül a sportvilágból hozott fel egy példát, hiszen szerinte a baloldal még nem tanulta meg, hogy a támogatók nevét fel kell tüntetni.

Ha egy futballcsapatra ránézek, látom a szponzort a mezükön, a magyar baloldal ezt még nem sajátította el

– tette hozzá.

Márki-Zay Péter támogatja a javaslatot

Mint arról korábban beszámoltunk, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) vezetője azt nyilatkozta, támogatja azt a felvetést, hogy hozzák nyilvánosságra az ellenük folytatott titkosszolgálati vizsgálat jelentését.

Márki-Zay Péter azt írta a közösségi oldalán:

Támogatom Kocsis Máté javaslatát, hozzák nyilvánosságra a titkosszolgálatok jelentését! Nekünk nincs titkolnivalónk, a Fidesszel ellentétben!

A politikus korábban arról is beszélt, hogy mire költötték az amerikai támogatást, és hogy miért nem követtek el szerinte törvénysértést ezzel.

(Borítókép: Kocsis Máté. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)