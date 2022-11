Bezártak a kiállítóhelyek, utcára viszik a múzeumi programokat

A magas energiaárak miatt az FMC múzeumai és kiállítóhelyei is bezártak, programjaikat azonban igyekeznek eljuttatni a közönséghez az adventi időszakban is – mondta el az MTI-nek Szebeni-Tóth Anett, az FMC kommunikációs vezetője. November 26. és december 17. között Múzeum korzó elnevezéssel művészeti sétákra invitálják a közönséget szombatonként, a programok a szentendrei múzeumok tematikájához kapcsolódnak.

A belvárosi séták során első alkalommal rajzolni hívják a gyerekeket, akik a szentendrei festők, így például Czóbel Béla vagy Vajda Lajos kedvelt témáit rajzolhatják újra. A barangolás során végigjárják a sikátorokat, ellátogatnak a patakpartra, és felkeresik a legizgalmasabb kilátópontot, ahonnan szétnézve megörökíthetik az eléjük táruló városképi részletet – írja az MTI.

A séta kiinduló témája Barcsay Jenő és Vajda Lajos egy-egy alkotása lesz. December 3-án a fotózás kedvelői a belvárost és környékét fedezhetik fel festmények segítségével. A résztvevők képről képre, utcáról terekre, patakpartról folyópartra vándorolnak, és így fedezhetik fel, hol állhatott a festő, amikor Szentendre egyik jellegzetes helyszínét megörökítette.

A fotókon újraalkothatják a ma is látható városképi részleteket, hogy aztán a legfrissebb szentendrei képekből elkészítsék a Festői Szentendre albumot. Mindehhez az inspirációt Modok Mária egyik műve adhatja – mondta el az FMC munkatársa.

Szintén 3-án várja az érdeklődőket a Szentendrei őstémák az utcákon és a képeken című sétára Muladi Brigitta művészettörténész, aki a Régi Művésztelep alkotóit idézi meg, köztük Ilosvai Varga Istvánt. A találkozási pont a Ferenczy Múzeum épületében lesz, ahol a tervek szerint néhány festményt is megtekinthetnek a látogatók – tette hozzá Szebeni-Tóth Anett.

Művészet- és helytörténeti sétára hívják a látogatókat december 10-én, amikor Vajda Lajos nyomába eredhetnek a résztvevők Szabó Noémi művészettörténész vezetésével. A séta során megismerkedhetnek a város jellegzetes motívumaival, építészeti és természeti örökségével és a város azon „nagy látványaival”, amelyek megtermékenyítően hatottak Vajda és kortársai művészetére.

December 17-én két program is várja a helybelieket és a városba látogatókat. A Castrum sétán Szentendre római tábora ismerhető meg Rajna András régésszel, akinek vezetésével bejárhatják a terület hozzáférhető részeit, de a látogatók megismerhetik a feltárási eredményeket, a terület múltját, jelenét és a jövőre vonatkozó terveket is.

A Barcsay Jenő nyomában címet viselő séta során pedig azokat a helyeket, utcákat, városrészeket járják végig a résztvevők Iberhalt Zsuzsa művészettörténész irányításával, amelyek Barcsay számára mindvégig fontosak voltak, hiszen a Szentendréhez szervesen kötődő művész a várost járva folyamatosan és kitartóan kutatta képeinek motívumait, az épületek, kapuk alakzataiból formálódó egyenes és ívelt felületeket.

Amióta kiderült, hogy megnövekednek a rezsiköltségek, sorra érkeznek a hírek hotelek, éttermek és fitnesztermek bezárásáról, de néhány kulturális vezető is nyilatkozott már arról, hogy mennyivel nőnek a költségeik.

Az Index információi szerint a kétnapos Országos Múzeumigazgatói Konferencia keddi nyitónapján a Néprajzi Múzeumban Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár nem sok jóval kecsegtette a hazai múzeumok vezetőit: szóba került, hogy esetleg országos jelentőségű intézményeket kell – időszakosan – bezárni.

Kulturális intézmények három hónapos bezárásáról, szociális intézmények költözéséről, ingatlanok kiürítéséről döntött októberi ülésén a hódmezővásárhelyi közgyűlés is. Az emelkedő energiaárak miatt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum úgy döntött, novembertől energiatakarékossági intézkedéseket vezet be. A múzeum tagintézményeinek nyitvatartása is megváltozik.