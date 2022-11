Szentkirályi Alexandra egyértelművé tette, mit gondol a Winnetou-regényekről

„Most, hogy a lányomnak olvasom ezeket a könyveket, nagyon jó újra átélni a kalandokat, hiszen felnőtt fejjel engem is ismét ugyanúgy beszippant az indiánok világa, ahogy most a lányomat” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

„Gyerekkorom kedvenc olvasmányai közé tartoztak Karl May indiánregényei” – kezdi Facebook-posztját a kormányszóvivő, aki ezt követően méltatja az író munkásságát, és úgy fogalmaz, hogy „oldalakon át kerestem a fűben a nyomokat Old Shatterhanddel, vágtáztam Winnetouval, az apacsok főnökével, vagy néztem a naplementét pattogó tűz mellett a végtelen prérin”.

Most, hogy a lányomnak olvasom ezeket a könyveket, nagyon jó újra átélni a kalandokat, hiszen felnőtt fejjel engem is ismét ugyanúgy beszippant az indiánok világa, ahogy most a lányomat

– zárja posztját Szentkirályi Alexandra.

Mi lesz Winnetouval?

Ahogy arról az Index is beszámolt, már Magyarországon is megjelent A kis Winnetou című film a mozikban. A német alkotást több támadás is érte saját hazájában.

A filmet a német mozik még augusztus derekán mutatták be, valamint ezzel együtt az alkotás forgatókönyvéből adaptált gyerekkönyveket is kiadtak, hogy a mai fiatalok is megtapasztalhassák azt a világot, amelyen a szüleik felnőttek, és amit a híres író, Karl May több mint száz évvel ezelőtt elképzelt.

már a bemutató előtt komoly vitákat váltott ki a Német Film- és Médiaértékelő szervezetnél, végül mégis zöld utat kapott.

Korábban is foglalkoztunk azzal, hogy nyáron világszerte nagy port kavart a német Ravensburger játékgyártó és kiadóvállalat, amikor bejelentette, a heves kritika miatt leállítják A kis Winnetou című gyerekfilmből készült két könyvük értékesítését. Feltehetően Szentkirályi Alexandra erre az ügyre kívánt diplomatikusan reflektálni a posztjában.