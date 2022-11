Megszólalt a szemtanú a budapesti rolleres halálos balesetéről

A tragikus baleset két éve 2020 őszén történt, és bejárta a sajtót. A kanyarodó busz elsodorta a rollerest, aki ezután a kerekek alá is beesett, és a jármű áthajtott rajta. A 20 éves, koreai származású férfi nem élte túl a súlyos sérüléseket.

A TV2 Tények című műsora most emlékeztetett arra, hogy az ügyben első fokon már felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a sofőrt, ő azonban fellebbezett az ítélettel szemben. A mostani, másod fokú eljárásban az egyik szemtanú beszélt arról, hogy mit látott a helyszínen.

A szemtanú azt mondta, hogy biciklivel haladt a rolleres mögött, amikor a baleset történt (és ez egy videón is látszik). Állítása szerint a rolleres az ütközés után a busz kerekei alatt maradt, és ő maga hívta ki a mentőket. Hozzátette azt is, hogy többen is az áldozat segítségére siettek, de nem tudták megmenteni az életét.

A férfi a hasán feküdt, a jobb alsó lábszárán volt a kerék, a felső teste ki volt facsarodva [...]. Egy férfi ment oda hozzá, és nézte meg, ő mondta, hogy valószínűleg nem él

– mondta

Mindeközben a buszsofőr arról beszélt, hogy az áldozatról azért nem mert lehajtani, mert attól félt, hogy akkor a fejére hajt rá a másik kerékkel. Végül a tűzoltók emelték ki a jármű alól az áldozatot. A mentőszolgálat egyik munkatársa minderről azt mondta: azt látta, hogy az áldozat a busz hátsó tengelye és az aszfalt közé beszorult, miközben életjelet nem adott,

ÉS ERŐSEN LÁTSZÓDOTT IS RAJTA, HOGY AZ ÉLETTEL ÖSSZEEGYEZTETHETLEN SÉRÜLÉSEKET SZENVEDHETETT.

A gázoló buszsofőr ezzel szemben azt állítja, hogy az áldozat már a mentés közben halt meg, és ezért fellebbezett az első fokú ítélet ellen – derült ki a Tények riportjából, amelyben a balesetről készült felvételeket is megmutatták.

A rolleresekkel egyébként gyakran meggyűlik a baj a közutakon, néhány hónapja a Budapesti Autósok portálja nyomán írtunk arról, hogy a kórházak baleseti részlegében egyre gyakoribbak a rollerbalesetekkel összefüggő, nyílt töréses sérülések. A halálos balesetek szerencsére nem gyakoriak, de volt már olyan európai nagyváros, ahonnan ezek miatt száműzték a rollerek egy részét a közutakról.