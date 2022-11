A Hajdú-Bihar megyei pilot program és az új országos ügyeleti koncepció között döntő különbség, hogy utóbbinál a háziorvosokkal szemben kötelezettséget is megfogalmaztak. A Magyar Orvosi Kamara szerint a terv megvalósulása komoly ellátásbiztonsági nehézségekhez vezethet. Van azonban a törvényjavaslatnak olyan része is, amivel kifejezetten egyetértenek. Ettől függetlenül az egészségügy átalakításáról szóló minisztériumi egyeztetéseket a jövőben is folytatnák.