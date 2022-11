„Tízezer új fát Budapestre!” 2016-ban ezzel a felszólítással indította el Tarlós István Budapest fásítási programját. Bár ez az akció 2019-ben be is fejeződött, lapunknak Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze azt mondta, a budapesti fatárat reklámozó felirat jelzi az újonnan ültetett fáknál, hogy a főváros zöldítése nem állt le.

„A következő hetekben több mint tízezer fát ültetünk el Budapesten!” – erről posztolt Karácsony Gergely főpolgármester, amikor a Vígszínház előtt két elültetett fa előtt fotózta magát.

BUDAPEST FŐTÁJÉPÍTÉSZE KÉRDÉSÜNKRE ÚGY FOGALMAZOTT: ÉVENTE ÁTLAGOSAN 1500 FÁT SZOKTAK TELEPÍTENI A VÁROSBAN, JELLEMZŐEN TAVASSZAL ÉS ŐSSZEL.

A főváros kezelésében lévő közterületeken számos olyan hely van, ahol vagy kiszáradt fák állnak, vagy már csak a fa helye van meg. Ezeket telepítik újra, illetve azokat, amelyeket veszélyessége vagy egyéb ok miatt ki kellett vágni. Azt is hozzátette, hogy sokkal több fát ültetnek el, mint amennyit egészségi állapotuk miatt el kell távolítani. A kivágásoknál azt vizsgálják, hogy hol lehetnek azok a területek, ahol nincsenek a föld alatt az ültetést kizáró közművek.

A főváros saját tulajdonában 160-féle, összesen nagyjából 250 ezer fa van, a kerületeknél pedig további 750 ezer. A városi lét viszontagságainak leginkább az utak mentén álló fák vannak kiszolgáltatva, többnyire vadgesztenyék, hársfák, kőrisek, szilfák.

Életkorból adódóan a 60-80 éves fák tekinthetők elöregedettnek, de például Adyligeten magánterületen van olyan, amelyik bizonyítottan 250 éves, de a Tabánban is van egy 200 év körüli feketeeper-fa, és a Széchenyi téren álló akácfa is 150 éves.

A fatelepítési program egyébként tavaly kiegészült egy erdőtelepítési programmal is, ilyen eddig nem volt.

Bár a fővárosnak vannak erdei, mostanáig senki nem foglalkozott velük. Most nemcsak nyilvántartásba vették, de üzemterveket is készítenek rájuk. A II. kerületben a Szépvölgy környékén a főpolgármester jelenlétében maga a kerületi polgármester, Őrsi Gergely ültette el az első fákat, aki akkor a projektről azt mondta: célja a városi erdők hosszú távú, fenntartható fejlesztése, az erdők gazdasági, társadalmi, rekreációs és kulturális szerepének összehangolása annak érdekében, hogy megőrizzék a biológiai sokféleséget. Ilyen erdők azonban vannak Rákosliget környékén, Soroksáron és Pesterzsébeten is, amely összesen 300 hektár. Ezeknek egy része azonban csak papíron erdő, valójában nincs a területen egyetlen szál fa sem. December közepéig végzik a honos fajok erdei telepítést. Tavaly már ötezret ültettek, ha minden a terv szerint alakul, az idei tízezerrel együtt elérhetik a 15 ezret.

Javában zajlik a Blaha Lujza tér átépítése, összesen 85 fát telepítenek a helyszínen. A Corvin áruház előtti területen egy leaszfaltozott parkoló volt, ennek helyére kiemelt növénykazettákban nemcsak fákat, de évelő növényeket és cserjéket is elültetnek.

A Budapest zöldítése iránt érdeklődők telefonjaikra letölthetik a Főkert BP Fatár nevű applikációját, amelyen akár egyes növényfajok pontos helyére vagy helyi védettség alá eső területekre is rákereshetnek.

(Borítókép: Karácsony Gergely / Index)