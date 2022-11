A lakosság 25 százaléka a koronavírusnak és az influenzának is rendkívül kiszolgáltatott

A szakértő szerint a két betegség ellen szimultán oltás is bevethető, de érdemes inkább a vakcinák beadatása között két hetet kihagyni.

Tíz-tizenkét éve február végétől április végéig szokott jelentkezni általában nagyszámú influenzás eset, de ez nem törvényszerű. Az orvosok jelentései, mintaküldésre alapján, az influenza már most is megjelent, tehát a vírus aktív, noha a légzőszervi betegségekből beküldött minták messze túlnyomó többségében most még koronavírust mutatnak ki – mondta az InfoRádiónak Rusvai Miklós virológus, aki szerint a két vírus ellen ugyanaz a betegcsoport a legvédtelenebb.

Idetartoznak

az idősebbek 70-80 év fölött,

a légúti krónikus betegségekkel, asztmával, légúti allergiával küzdők,

a túlsúlyosak,

a magasvérnyomás-betegek,

a cukorbetegek,

a daganatterápiában részesülők.

„Ez a kiszolgáltatott réteg a lakosság 25 százalékát fedi le” – jegyezte meg Rusvai Miklós, hozzátéve, hogy a két betegség ellen szimultán oltás is bevethető. Szerinte azonban érdemes a vakcinák beadatása között kéthetes időközt tartani.

Mint ismert, hazánkban a koronavírus-adatokról továbbra is hetente adnak tájékoztatást, a múlt heti összesítés szerint 7 nap alatt 4431 új fertőzöttet igazoltak, ami az operatív törzs szerint azt jelzi, hogy Magyarországon a járvány mérsékelten zajlik.

