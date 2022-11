Megvan a kazahsztáni elnökválasztás eredménye

Kaszim-Zsomart Tokajev hivatalban lévő kazah államfő nagy többséggel nyert a hét végén tartott előrehozott elnökválasztáson az ország választási bizottságának hétfőn közzétett előzetes eredményei szerint. A tájékoztatás szerint Tokajev – 69,4 százalékos választói részvétel mellett – a voksok 81,31 százalékát szerezte meg.

Tokajev 2019 júniusában lett Kazahsztán elnöke, miután az országot csaknem 30 évig vezető Nurszultan Nazarbajev lemondott. Azon a szavazáson Tokajev a szavazatok 70,96 százalékával nyert.

Az elnök a mostani kampányban „új Kazahsztán” kiépítését hirdette meg, amelyben csökkennek a társadalmi egyenlőtlenségek.

Tüntetések és alkotmányreform

Mint arról korábban beszámoltunk, az év elején az országban tüntetések és zavargások is zajlottak, amelyeket az üzemanyagként használt cseppfolyósított gáz drágulása váltott ki, ezeknek számos halálos áldozatuk is volt. A történtek miatt akkor Aszkar Mamin miniszterelnök is lemondott.

Idén júniusban pedig népszavazáson alkotmányreformot fogadtak el, amelynek értelmében az államfő mandátuma az eddigi ötéves helyett hétéves lesz, ugyanakkor a megbízatás ezentúl nem újítható meg. Az elnökválasztás egyébként 2024-ben lett volna esedékes, de Tokajev a reformok és az állam szerkezetének megerősítésére hivatkozva előrehozta – írta az MTI.

(Borítókép: A választási bizottság tisztviselői kiürítik a szavazóurnát Almatiban, Kazahsztánban 2022. november 20-án. Fotó: Pavel Mikheyev/Reuters)