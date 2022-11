Orbán Viktor Közép-Európa arca lett – állítja a francia történész

Thibaud Gibelin, a Mathias Corvinus Collegium vendégoktatója elmondása szerint először egyetemistaként figyelt fel a Magyarországon zajló politikai eseményekre. 2014-től négy éven át az Európai Parlamentben dolgozott, ekkor szembesült azzal, hogy mennyire meghatározóvá vált az Európai Unióban Magyarország álláspontja, főként a migrációval kapcsolatban. A történész úgy gondolja, hogy a migráció, a posztnyugati világ értékeinek ügyében megfogalmazott magyar nézőpont valamennyi európai országnak példa lehet.

Orbán Viktor néhány év alatt a francia közvélemény számára Közép-Európa arcává vált. A magyar miniszterelnök megértése azt jelenti, hogy felismerjük a Fidesz által Magyarországon képviselt főbb irányzatokat, amelyek a szomszédos országokban is teret nyertek, és amelyek szószóló híján kisebbségben maradtak volna

– idézi a Magyar Nemzet a könyv szerzőjét.

Thibaud Gibelin szerint érdemes figyelemmel kísérni Magyarország külpolitikáját is. A könyvbemutatón elmondta: a keleti nyitás nemcsak Magyarországnak hasznos, hanem megmutatja azt is, hogy van lehetőség partneri kapcsolatokat kötni a nyugati világon kívül is.

Hamis képet festenek a franciák Orbán Viktorról?

A történész-politológus hozzátette: Magyarország jó példa abban a tekintetben is, hogy van egy ország, amely az uniós szerződések mellett is képes növelni mozgásterét és képviselni az érdekeit, ugyanis a magyar kormányfő és kabinetje kellő politikai akarattal lép fel az egyes ügyekben.

Magyarországnak sokkal nagyobb politikai súlya van a világban, mint amekkorát a területe indokolna. Franciaországnak eleve nagyobb mozgástere lehetne, a politikai akarat és a stabilitás viszont hiányzik

– fogalmazott Gibelin, aki arról is beszélt a megjelenteknek, hogy mit akart üzenni a francia olvasóknak az Orbán Viktorról szóló könyvével. Közölte: szerette volna demonstrálni egy konzervatív kormány sorozatos győzelmeinek hátterét, mert meglátása szerint a francia médiában sokszor hamis képet festenek minderről. Emellett Orbán Viktor példájával azt is meg akarta mutatni, hogy lehetséges „egyszerre konzervatívnak és sikeresnek lenni”.

„Tényeken alapuló ismereteket kaphatnak a franciák Magyarországról”

Thibaud Gibelin célja az MCC Press gondozásában kiadott könyv megírásával az is volt, hogy történelmi perspektívában mutassa be Közép-Európát, annak kulturális jegyeit, továbbá a saját véleményét is, a franciák ugyanis tapasztalatai szerint leginkább a saját nézőpontjukra összpontosítanak, ami szerint Franciaország az európai civilizáció, a nyugati világ közepe, minden más körülötte periféria. A történész elmondta: nincsenek illúziói, irreális elvárásai könyvének hatásával kapcsolatban, mert szerinte „a francia olvasók továbbra is megosztottak lesznek Magyarország megítélésével kapcsolatban, de legalább most tényeken alapuló ismereteket szerezhetnek erről a nemzetről”.

Remélem, a könyvemmel fel tudom hívni a figyelmet arra, hogy Európa sokszínűsége nemcsak az Európai Unió mottója, hanem a valóság. A magyar valóság pedig értékes tanulságokkal szolgálhat Európának

– mondta a könyv szerzője.

A Mathias Corvinus Collegium vendégoktatójaként Magyarországon élő Thibaud Gibelinnel készített korábbi interjúnkat itt olvashatják el.

(Borítókép: Orbán Viktor 2022. október 23-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)