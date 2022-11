Kiadták a körözést a kémkedésért elítélt Kovács Béla ellen

Az ismerősei által is KGBélaként emlegetett volt politikust szeptember végén ítélték öt év börtönbüntetésre. Az ítélet után azonban felmerült: lehet, hogy Kovács Bélának sikerül egérutat nyernie, mivel feltételezhetően Oroszországban tartózkodik, és nem valószínű, hogy az orosz hatóságok kiadnák.

Legutóbbi cikkünkben arról számoltunk be, hogy teljesen nyoma veszett az elítélt politikusnak. Már azokkal sem kommunikál, akiknek eddig sikerült elérniük, és az ügyvédei is állítják: nem tudják, hol lehet.

Ennek fényében nem meglepő, hogy most a rendőrség honlapján is megjelent a körözött személyek között Kovács Béla. Azt írták, hogy költségvetési csalás miatt adták ki az elfogatóparancsot ellene, és ennek alapján rendelték el a körözést. Ez utóbbit az magyarázza, hogy a kémkedés mellett költségvetési csalás bűntettében, valamint magánokirat-hamisítás vétségében is bűnösnek mondta ki őt a bíróság.

A körözést a Budapest Környéki Törvényszék rendelte el, az eljárást pedig a szentendrei rendőrkapitányság folytatja le – derült ki a police.hu-n közzétett adatokból. Az is felmerült már, hogy a nemzetközi elfogatóparancsot is kiadhatják Kovács Béla ellen, de arról még nem tudni, hogy ez megtörtént-e már.