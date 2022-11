Már nyáron is szó volt arról, hogy az ELTE TTK-n online oktatásban tarthatják a tanévet a magas rezsiköltségek miatt. Ez végül nem következett be, most azonban télire tényleg bezárnak több hónapra.

A kari vezetés hétfőn küldött ki egy dékáni utasítást, amelyben az áll, hogy 2022. december 5. és 2023. február 26. között, az elhalasztott őszi és az előrehozott tavaszi szünettel meghosszabbított vizsgaidőszak alatt csak temperáló fűtés lesz a legtöbb épületben, így „folyamatos munkavégzésre” nem lesznek alkalmasak.

ezáltal az írásbeli és a szóbeli vizsgákat is online vagy valamilyen külső helyen kell megtartani.

A dékáni utasításról beszámoló Eduline szerint a kiküldött tájékoztatóból az is kiderült, hogy néhány épület nyitva és fűtve marad a hosszabbított vizsgaidőszak alatt is, hogy a kutatóknak azért legyen hol dolgozniuk. A részletekkel kapcsolatban későbbre ígért tájékoztatást a kar vezetője.

Nemrég az ELTE egy másik karán, a Bölcsészettudományi Karon (BTK) is kiderült, hogy a vizsgákat más helyeken kell megtartani az idei vizsgaidőszakban. Ott december 12-én állnak át temperáló fűtésre, heti kétszer azonban – hétfő délelőttönként és csütörtök délutánonként – bemehetnek majd a hallgatók, hogy tudják használni a tanszéki és a kari könyvtárakat. Az írásbeliket és a szóbeliket az Egyetemi Könyvtárban, valamint a a Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban fogják megtartani.

Más egyetemeken is hasonló lépésekre került sor. A Dunaújvárosi Egyetemen október eleje online oktatás van, több egyetemen pedig bezárták vagy bezárják a kollégiumokat (vagy azok egy részét) egy időre. A felsőoktatási intézmények mellett hasonló problémákkal küzdenek az általános iskolák, középiskolák is.

