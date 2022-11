Vádat emeltek a szombathelyi fiatalok ellen, akik megaláztak egy cukorbeteg fiút

Videóra vették, majd az internetre is feltöltötték azt a felvételt, amelyen szerint tizenéves fiatalok megalázzák egyik társukat, arra kényszerítve, hogy négykézlábra ereszkedve csókolgassa a cipőjüket. A rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálta a videó hátterét, az ügyben most vádemelés is történt.

A Szombathelyi Járási Ügyészség kényszerítés bűntette és személyes adattal való visszaélés vétsége miatt emelt vádat azzal az öt fiatalkorúval szemben, akik a vád szerint 2021 októberében, egy szombathelyi kollégium mellett arra kényszerítették a kiskorú sértettet, hogy előttük letérdeljen és több vádlott cipőjét megcsókolja – írja a Nyugat.hu.

A videó azzal kezdődik, hogy az áldozat középen térdel, a többiek körbeveszik, majd sorban odanyújtják a lábukat, és a fiú a cipőiket kezdi el csókolgatni. Ezt követően a sértett fiú megkérdezi: „Ennyi?”, majd amikor azt mondják, hogy igen, felkel.

Ezután viszont odalép az egyik zaklató, és azt parancsolja, hogy megint térdeljen le és hajtsa rá a fejét a lábára, és úgy csókolja meg a cipőjét. Amikor ezt megteszi, azt válaszolja: „Okos kutya”, majd jönnek a többiek, akiknek szintén végigcsókolja a cipőjét.

Közben végig megjegyzések hallhatók, az is szóba kerül, hogy a felvétel kikerül-e az internetre. A sértett fiú apja akkor elmondta, azonnal megismerte a videóban a fia hangját, akinek a felvételen is jól látható a kezén az a speciális szenzor, amelyen keresztül naponta hatszor inzulint kap, ugyanis a fiú négyéves kora óta cukorbeteg.

Sajnos nem mondta el nekem, mi történt, de 15 évesen talán én sem mertem volna ezt elmondani a szüleimnek. Még nem tudom, mi történt a videó előtt és után. A tettesek már ismertek, egy nyolc fős bandáról van szó, akik másokkal is megtették már ugyanezt

– fogalmazott a férfi.

A lap beszámolója szerint az elmúlt egy évben a rendőrség dolgozott az ügyön, és most vádemelés is történt, ami külön megemlíti a videót is. „Az egyik elkövető videófelvételt is készített, és azt ismeretlen személynek továbbította. A felvételt az online felületen is megosztották, amivel jelentős érdeksérelmet okoztak a kiskorúnak” – olvasható az ügyészségi közleményben. A vádlottak büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.