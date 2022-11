Borongós idő lesz, a Bükkben ismét havazhat

Csütörtökön sokfelé indul felhősen, borongósan a nap, továbbá párás, ködös tájakkal is találkozhatunk. Több tájegységünkön szitálásra, esőre is számítani kell. Délután a keleti és északkeleti országrészben, valamint elszórtan a Dunántúlon eshet még az eső, néhol egy-egy zápor is kialakulhat, viszont már nagyobb területen süthet ki a nap rövidebb-hosszabb időszakokra.

Átmeneti havazás csak a Bükk és a Zemplén legmagasabb részein valószínű, de megmaradó hótakaróra nem számíthatunk. Az északnyugati szelet többfelé élénk, erős lökések kísérhetik – számolt be az Időkép.

Hajnalban mínusz 2 és plusz 6, kora délután 3 és10 fok között alakul a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenségre nem kell számítani, ugyanakkor megjegyzik, hogy csütörtökön a reggeli órákban a nyugati, délnyugati határvidéken (akár sűrű) zúzmarás köd képződhet.

Gyengül a kettősfronti hatás

Az Időkép orvosmeteorológiai jelentése szerint csütörtökön napközben folyamatosan gyengül a kettősfronti hatás, de még mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak, így migrénes, majd egyre inkább görcsös eredetű fejfájás, rossz közérzet, keringési panaszok és szédülés is jelentkezhet.

Előfordulhat alvászavar, valamint felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Alacsony lesz hő- és komfortérzetünk. Nagy lesz a megfázásveszély, ezért ajánlott a meleg, réteges öltözet.

