Csúnyán belerondíthat az idei karácsonyba a koronavírus

Az omikron-variáns sok európai országhoz hasonlóan hazánkban is a nyáron tombolt, valószínűleg ezért maradt el járvány várt őszi felfutása. Az egyre csak csökkenő hőmérséklet és a közelgő ünnepek bevásárlási láza miatt a következő hetekben azonban növekedésnek indulhat az esetszám, Boldogkői Zsolt virológusprofesszor szerint ráadásul akár egy hármas járvány is bekövetkezhet, a közeljövőben ugyanis a koronavírus mellett az influenza és az RSV is nagy számban okozhat megbetegedéseket.

Müller Cecília országos tiszti főorvos nemrég egy interjúban arról beszélt, hogy jelenleg is sok szakértő próbálja modellezni azt, hogy a koronavírus-járvány terén mi várható a következő hónapokban, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) egészen konkrétan 20 különböző munkacsoportja vizsgál lehetséges forgatókönyveket.

Lapunk Boldogkői Zsolt virológusprofesszort kereste azzal kapcsolatban, hogy mit gondol, mire lehet számítani. A szakember – bár nem szeretne jóslatokba bocsátkozni – úgy látja, hogy a vírus dinamikája jelenleg eltér a megszokottól, hiszen a várt őszi begyűrűzés egyelőre elmaradt, aminek később még meglehet a böjtje.

„Az újabb járványhullám most csúszik, melynek valószínű oka, hogy számos európai országhoz hasonlóan hazánkban is a nyár második felében söpört végig az omikron-variáns. Az egyre csak csökkenő hőmérséklet ugyanakkor kedvez a vírusnak, így a következő hetekben tovább emelkedhet az esetszám ” – mondta a virológusprofesszor, akinek a szavai egyben azt is jelentik, hogy a járvány a korábbi évekhez hasonlóan számos háztartásban akár az ünnepekbe is belerondíthat.

A hivatalos adat csak a jéghegy csúcsa

Az elmúlt időszakban jellemzően 4-5 ezer új fertőzött jelent meg a heti adatközlésben, ami az Operatív Törzs értékelése szerint összességében még „mérsékeltnek” mondható.

Boldogkői Zsolt szerint fontos ugyanakkor látni, hogy a hivatalos adatokban csak a fertőzöttek töredéke jelenik meg, ami az öntesztelés népszerűségével, illetve az enyhe, kórházi vagy akár háziorvosi ellátást sem igénylő megbetegedéssel magyarázható.

„A fertőzöttek száma valójában a tájékoztatóban látható adatok sokszorosa lehet, ugyanez igaz az elhunytak vonatkozásában itthon és külföldön is. Míg a jelenlegi információnk szerint eddig világszerte 6,6 millió ember halálát okozta a Covid–19, addig egyes becslések szerint az elhunytak száma már 20 millió is felett lehet” – hívta fel a figyelmet a szakember.

Hozzátette: a jó hír az, hogy bár „papíron” bármikor megjelenhet egy, a mostaninál súlyosabb megbetegedést okozó variáns, egyelőre minden a vírus folyamatos gyengülésének irányába mutat. Mint mondta, mindez nem azért van, mert a kórokozó meg akarja kímélni az emberiséget, pusztán arról van szó, hogy a vírus közösségi létet igényel, amit nem érhet el, ha az érintett otthon fekszik.

Hármas járvány jöhet?

Mint arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Népegészségügyi Központ néhány héttel ezelőtt adott ki egy közleményt arról, hogy októberben, a 40. naptári héten hazánkban is megkezdődött a légúti figyelőszolgálat működése, mely már nemcsak az influenza, hanem többek között a koronavírus és az RSV (légúti óriás sejtes vírus) által okozott fertőzéseket is monitorozza.

Boldogkői Zsolt álláspontja szerint a szakemberek egy része jelenleg attól tart, hogy egy úgynevezett hármas járvány alakul ki, ami azt jelenti, hogy egyszerre üt be az influenza, a Covid–19 és az RSV.

A professzor hangsúlyozta, hogy a három vírus által érintett korosztály különbözik,

a koronavírus ugyanis az idősekre veszélyes,

az RSV a gyerekekre,

az influenza pedig a gyerekekre és az idősekre.

„Utóbbinál ráadásul kimaradt két év, így a populációs szintű védettség jóval alacsonyabb. Ezzel együtt még mindig a koronavírus a legkellemetlenebb a három közül, elsősorban az elhúzódó, akár évekkel később felbukkanó panaszok miatt” – mondta a szakember, megjegyezve, hogy jelenleg az influenza elleni védőoltás és a koronavírus ismétlő vakcinájának a beadatása is elsősorban az idősek és a krónikus betegek számára indokolt, a többi már egyéni felelősség kérdése.

„Egyelőre úgy tűnik, hogy a vírus jelentősen legyengült és kialakult egy komoly populációs szintű védettség is. Egy friss tanulmány szerint a vírus újbóli elkapása sokkal nagyobb kockázatot jelent, mind a súlyos akut, mind poszt-Covid tünetek kialakulása tekintetében. Próbáljuk meg elkerülni vírust” – tette hozzá a virológus.

