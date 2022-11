Mintegy egymilliárd forintból korszerűsítik a közvilágítást Nagykanizsán

Az előterjesztés szerint a közel egymilliárd forint értékű korszerűsítés keretében a város csaknem 5600 közterületi lámpáját cserélnék ki LED-fényforrásokra, illetve 41 újat is állítanának, miközben csaknem 700 oszlop maradna jelenlegi formájában, mert ezek már LED-világításúak.

Az előterjesztést készítő Fodor Csaba, az Éljen VárosuNk! Egyesület (ÉVE) frakcióvezetője hangsúlyozta: a jelenlegi, kilowattonként mintegy 100 forint körüli villamosenergia-ár mellett

a város az éves energiaszámláján több mint 40 millió forintot takarítana meg

még úgy is, hogy a beruházónak bérleti díjat fizet. Az önkormányzatnak ugyanakkor saját forrást nem kell biztosítania.

Balogh László polgármester (Fidesz–KDNP), valamint Szabó Szilárd frakcióvezető is azt emelte ki, hogy a céllal teljes mértékben egyetértenek, de a tervezést jobban át kell gondolni. Jelezték azt is, hogy nemcsak 41 új lámpaoszlopra lehet szükség az eddig közvilágítással nem rendelkező helyeken, de ennél többre is lehet igény.

A közgyűlés végül nyolc igen és hét tartózkodó szavazattal fogadta el a javaslatot, amely szerint közbeszerzésen keresnek ajánlattevőt a nagykanizsai közvilágítás korszerűsítésére és bővítésére, illetve ezzel együtt a teljes hálózat működtetésére.