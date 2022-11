Elméletben meg lehet csinálni ellenzékből is, a gyakorlatban nehéz ügy

A 2022-es választások előtt az ellenzék leadta a szükséges számú támogató aláírást két népszavazási kérdéshez, de a referendum így sem valósult meg. Az LMP most helyi és országos szinten is próbálkozik, miközben a Nyugdíjas Parlament is benyújtott három kérdést. A Momentumnak összejött az „álomgyilkosság”, de ellenzékből népszavazási kezdeményezést utoljára a Fidesz tudott teljes sikerre vinni.