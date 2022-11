Őrsöket, irodákat zár be a rendőrség

Az Országos Rendőr-főkapitányság elárulta, hogy 2022. november 15-ig 112 épületet, épületrészt zártak be ideiglenesen a fűtési szezon végéig.

„A rendőrségi területi szervek 2022. november 15-ig 112 darab épületet, épületrészt zártak be ideiglenesen a fűtési szezon végéig (rendőrőrsök, körzeti megbízotti/KMB irodák, oktatási és rekreációs épületek, autópálya-rendőrség stb.). 17 helyen véglegesen bezárnak kis létszámú szervezeti egységek, jellemzően KMB irodák” – válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság az Alfahír kérdésére.

Az ORFK kifejtette, „a vonatkozó jogszabályok alapján előírt energiatakarékossági szempontok figyelembevételével a rendőrség felülvizsgálja és optimalizálja egyes egységeinek elhelyezését, illetve a vonatkozó energiatakarékossági jogszabályoknak és normáknak megfelelően csökkenti az intézményeiben felhasználandó energiamennyiségeket”.

Ez nem azt jelenti, hogy egyes szervezeti egységek (például rendőrőrsök) működése megszűnik, hanem azt, hogy az ott dolgozók elhelyezése, szolgálati tevékenysége más objektumokban történik

– szögezte le az ORFK, hozzátéve: „az elhelyezések esetleges változásai a rendőrségi feladatok eredményességét nem befolyásolják, a rendőrség a közrend fenntartását a megváltozott körülmények között is maradéktalanul ellátja”.

Az ORFK azt is közölte a lappal, hogy

a bezárással érintett épületeink esetében az energiatakarékossági szempontok mellett a hatékonyságot, a szolgálat szakszerű szervezésének igényét is figyelembe vesszük. Tehát nem kizárólag azon objektumokat zárjuk be ideiglenes vagy végleges jelleggel, amelyek takarékossági okok miatt indokoltak, hanem amelyek nélkül a szolgálatot továbbra is megfelelő szinten el tudjuk látni.

Az is kiderült, hogy országosan 16 rendőrőrsöt, 78 körzeti megbízotti irodát, 5 autópálya-rendőrséget, 7 egyéb rendőrségi épületet, valamint 23 oktatási/rekreációs épületet zárnak be. Összesen 17 helyen zárnak be véglegesen szervezeti egységek.