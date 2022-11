Januártól Rogán Antal minisztériuma felel a kiemelt állami és sportrendezvényekért

A kormány honlapján megjelent tervezet szerint 2023. január elsejétől a Miniszterelnöki Kabintetiroda feladat- és hatásköre az alábbiak szerint módosul:

A kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események lebonyolításához szakmai támogatást biztosít, és közreműködik ezen eseményeket érintő kommunikációs tevékenységek megvalósításában;

továbbá jogszabály vagy a kormány egyedi döntése alapján a költségvetési forrásból megvalósuló, nem sport jellegű, egyéb kiemelt jelentőségű állami rendezvények lebonyolításában, illetve kommunikációs feladatok megvalósításában.

A feladatok végrehajtásához azonban létrehoznak egy állami tulajdonú új céget is, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) Nonprofit Zrt.-t. Januártól a NRÜ átveszi a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. dolgozóit, akik kezdetben a Miniszterelnökség, majd a Honvédelmi Minisztérium alá tartoztak. Innen kerülnek át jövőre a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

Az új közfeladat kiterjed minden rendezvény megpályázására, megrendezésére és lebonyolítására, valamint az eseményhez nyújtott támogatásra is. A tárca emellett költségvetési támogatások nyújtására is jogosult, így a kormány elé terjesztés előtt a kiemelt rendezvényekhez kapcsolódó, „legalább ötszázmillió forint összegű költségvetési támogatásra irányuló kérelem költségtervének véleményezése és elfogadása” is feladatai közé tartozik.

(Borítókép: Rogán Antal. Fotó: Bődey János / Index)