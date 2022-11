Új nagykövetet küld Kijevbe Szijjártó Péter

Íjgyártó István nagyköveti megbízatása hamarosan lejár, és már az utódja is megvan a HVG értesülése szerint. A nagykövetcsere azonban nem váratlan, Íjgyártó már több mint négy éve tölti be ezt a tisztséget. Szijjártó Péter külügyminiszter Bécsbe, Rigába és az EBESZ-képviseletre is új nagykövetet küld, a jelölteket hétfőn hallgatják meg.