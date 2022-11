A cég nettó árbevétele egyébként tavaly 95,6 milliárd forint volt, ami 4,7 milliárdos tiszta nyereséget hozott a konyhára – írja az mfor.hu. A lap értesülései szerint mintegy 286,84 millió forintért vásárol különféle könnyfakasztó spray-ket az Országos Rendőr-főkapitányság

A Védelmi Ügynökség az országos pedagógussztrájk napjára, október 5-re írt ki egy pályázatot védelmi eszközökre, köztük könnygázra, melyben nincs rögzített ár és darabszám sem, csak az 1 milliárd forintos beszerzési sapkát jelölték meg.

A tenderre november 8-áig lehetett pályázni többek között nagy mennyiségű CS (orto-klórbenzilidén-malinitril), valamint OC (paprika) hatóanyagtartalmú, számtalan kiszerelésű spray, jet, hab és gél, sőt kanna formátumú könnygázokkal.

Nem csak hagyományos könnygázokat használ az ORFK, tavaly arról számolt be, hogy modern, habalapú könnyfakasztó spray-t is rendszeresített. Az új eszköz számtalan előnnyel bír a régi gázspray-kkel szemben. A korábbi R92-es típusmegjelölésű gázspray-t egy sokkal modernebb, amerikai gyártmányú eszközre cserélték, a Sabre Security Equipment Corporation MK-3 Pepper Foam paprika habspray-re, ami generációs ugrást jelent. Az új egyéni könnyfakasztó habspray 50 milliliteres kiszerelésben kerül a rendőrökhöz, melyből korábban már a Magyar Honvédség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is rendelt a gyártó hasonló termékéből, utóbbi 3 ezer darabot.