Deutsch Tamás: Brüsszel visszaél a hatalmával

A közszolgálati rádió vasárnap reggeli műsorának vendége volt Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő, aki az Európai Bizottság és a magyar kormány között zajló tárgyalásokról, valamint az uniós forrásokért tett vállalásokról is beszélt.

„Magyarország hiába folytat konstruktív párbeszédet az Európai Bizottsággal, a brüsszeli bürokrácia visszaél a hatalmával” – fogalmazott Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A politikus úgy látja, „a brüsszeli bürokrácia évek óta folytat Magyarországgal szemben egy politikai hidegháborút, állandóan vaskos, a valóságtól fényévnyi távolságra lévő állítások megfogalmazásával mindenféle fake news-információkra építve vádolnak minket azzal, hogy Magyarországon milyen nagy baj van a jogállamisággal”.

Deutsch Tamás arról is beszélt, hogy a kormány korábban, most és a jövőben is visszautasítja ezeket a „minden alapot nélkülöző, a politikai nyomásgyakorlást szolgáló” vádakat, ugyanakkor készen áll az észszerű, konstruktív egyeztetésekre az Európai Bizottsággal.

A Fidesz EP-képviselőcsoportjának vezetője felidézte, hogy nyár vége óta folytattak ilyen tárgyalásokat a kormány tagjai és szakértői az Európai Bizottsággal, a bizottság által megfogalmazott, „döntő többségben minden alapot nélkülöző vádaskodás miatt kialakult viták rendezése érdekében Magyarország 17 vállalást tett”.

Deutsch Tamás kiemelte, hogy Magyarország a tizenhét vállalás teljesítésével elérte azt a célt, hogy a helyreállítási programot magában foglaló tervét a bizottság jóvá fogja hagyni és aláírja Magyarországgal az úgynevezett partnerségi megállapodást.

Emlékeztetett rá: a megállapodásnak 2022 végéig meg kell születnie, ellenkező esetben a hétéves költségvetésben Magyarország számára rendelkezésre álló fejlesztési pénzek 15 százalékát „egyszer és mindenkorra elveszítenénk”.

A politikus hangsúlyozta, hogy Magyarország el tudja érni alapvető nemzeti célkitűzését, hogy megszülessen a partnerségi megállapodás és 2023-tól érkezhessenek Magyarországra „a jog szerint nekünk járó uniós pénzek”.

Ellenérdekek

Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament csütörtökön elfogadott egy határozatot, ami szerint az uniós pénzek felhasználását érintő aggályok eloszlatására javasolt 17 magyar intézkedés nem elegendő az EU pénzügyi érdekeit fenyegető rendszerszintű kockázatok kezeléséhez, Deutsch Tamás kijelentette: a határozatot megszavazó magyar baloldali képviselők azért dolgoznak az európai politikában, hogy saját országuk ne kapjon uniós pénzeket.

„Egyes-egyedül a magyar baloldali ellenzék az, amelynek az az egyetlenegy politikai célkitűzése az európai politikában, hogy áskálódjon a saját hazája ellen” – jegyezte meg, hozzátéve, ennek ékes bizonyítéka volt a határozat megszavazása.

Nem kevesebbet támogattak, mint hogy vegyék el a pedagógusoktól az ő béremelésük feltételeit szolgáló európai uniós forrásokat

– emelte ki Deutsch Tamás.

(Borítókép: Deutsch Tamás 2021. november 14-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)