Keményen visszaszóltak Gyurcsány Ferencnek

Náci politikusnak és politikai szörnynek is nevezte ezen a héten Orbán Viktor miniszterelnököt a Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc. Menczer Tamás most elmondta, szerinte milyen valójában a kormányfő. A Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára pedig arra is kitért, mi a legnagyobb különbség a miniszterelnök és a DK politikusa között.