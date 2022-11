Orbán Viktor már készülődik

Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentkezett be, és áldott adventi készülődést kívánt mindenkinek. A miniszterelnök egy videót is közzétett, amelyben a virágboltos eladót kérdezte az energiaárakról.

A miniszterelnök már szombaton is arról számolt be, hogy készülődik az adventre, aznap egy virágboltból jelentkezett be, és felhívta a figyelmet, hogy „vasárnap gyújtjuk meg az első gyertyát”. A vasárnapi posztjából ki is derült, hogy ez a gyertyagyújtás meg is történt.

Áldott adventi készülődést kívánok!

– üzente a Karmelita kolostorból.

A szombati virágboltos akciójáról videófelvétel is készült, az üzletben Judit fogadta. A kormányfő kifejtette, hogy az adventi koszorú az irodájába kell és nem otthonra, ugyanis otthon a felesége intézi a dolgokat, ahhoz „nem fér hozzá”. „Az az ő dolga” – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor végül megfogadta a a virágboltos tanácsát és a fehér gyertyás koszorút választotta. Judit szerint egyébként nagyon „aranyos”, hogy a miniszterelnök az irodájába viszi a koszorút. Mindezek után a kormányfő arról kérdezte a a boltost, hogy talpon vannak-e, és hogy mi a helyzet az energiaárakkal, ki tudják-e fizetni azt.

Megjött a számlánk, azt majd elfelejtjük. De ki tudjuk fizetni, muszáj lesz

– válaszolta Judit, majd mosolyogva hozzátette, hogy mennyire örül, hogy Orbán Viktor ott járt. A miniszterelnök ezután elhajtott a Volkswagen autójával és elvitte a Karmelita kolostorba a szerzeményt.

Az első gyertyát már Novák Katalin köztársasági elnök is meggyújtotta, mégpedig Kárpátalján. Kiemelte: óriási kiváltságnak tartja, hogy éppen a kárpátaljai magyarokkal közösen gyújthatja meg az első adventi gyertyát. Úgy fogalmazott, hogy előbb-utóbb békének kell lennie, és ennek a békének a hírnökeként járt tegnap Kijevben, ma pedig Kárpátalján.