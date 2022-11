Mohácson vizsgálódott az Európai Csalás Elleni Hivatal

Az ellenzéki csoportosulás gyanúja szerint néhány uniós pályázat megvalósításánál korrupció gyanúja merült fel a kifizetéseknél Mohácson, ezért feljelentést tettek a magyar hatóságnál, amely azonban nem talált semmi kivetnivalót.

Az ellenzéki képviselők azonban nem nyugodtak bele a dologba, és az OLAF felé is bejelentést tettek. Az uniós csalás elleni hivatal ezt követően rendelt el nyomozást az ügyben. Mohács polgármestere hangsúlyozta, hogy nemcsak az önkormányzatot, hanem az irányító hatóságokat is vizsgálták az OLAF nyomozói, akik az államkincstárnál is látogatást tettek. Szerinte az ellenzék túlzásokba esett.

Ami biztos, hogy a településen az 5 legnagyobb uniós pályázat aktáit kérte el és vizsgálta az OLAF az elmúlt hetekben. A nyomozás egyelőre lezárult a mohácsi önkormányzatnál, arról, hogy találtak-e bármilyen szabálytalanságot, majd csak a jövő évben fogják tájékoztatni a sajtó képviselőit, tudta meg az ATV Híradója.