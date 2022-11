Árva állatoknak gyűjtenek Miskolcon, vacognak a szabadtéri ketrecekben

Amikor nekünk is alig van, akkor van, akiknek még kevesebb jut – az elszabadult rezsidíjak miatt a Miskolci Állategészségügyi Telep is nagyon nehéz helyzetbe került. A kennelek most is tele vannak gazdátlan kutyákkal és macskákkal, az egyre hidegebb időjárás miatt pedig a szabadtéri ketrecekben elhelyezett állatok fáznak.