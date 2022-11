A Jobbik alelnöke volt, ma már Donáth Annát tartja kiemelkedőnek

Két hete jelentették be, hogy Stummer János, a Nemzetbiztonsági Bizottság korábbi elnöke és a Jobbik volt alelnöke belép a Momentumba. „Jövök, mert úgy látom, a Momentumban megértették, hogy ennek az országnak a jelenéről és jövőjéről csak őszintén lehet és érdemes beszélni. Ebben a közösségben látják, hogy asztalcsapkodás helyett valódi kormányképességet kell építeni” – indokolta döntését az exjobbikos politikus.

Idén májusban a Jobbik tisztújításán Jakab Péterrel szemben mérette meg magát az elnöki pozícióért, miután nem nyert, kilépett a pártból. Stummer János akkor azt közölte: nyilvánvalóvá vált számára, hogy a politikai közösség, amelynek az utóbbi 13 évben tagja és építője volt, nem azon az úton kíván továbbhaladni, amely az ország jövője szempontjából üdvös. Az Indexnek azt nyilatkozta, hogy a politikai pályafutását nem tekinti lezártnak, de az még nyitott kérdés, hol folytatódik az útja. A Jobbik májusi tisztújítása után egy hónappal Jakab Péter lemondott az elnökségről, majd később távozott a pártból, és azóta új mozgalmat épít.

A már momentumos lilára váltott Stummer János a Jobbikban bekövetkezett változások ellenére sem gondolja úgy, hogy elhamarkodott döntést hozott volna májusban.

A Jobbiknak a kilépésem utáni története nem változtatott a véleményemen. Kiléptem onnan, mert az a közösség intrikus belharcai során mostanra elveszítette »politikacsináló«, illetve a párt helyzetének reális értékeléséhez szükséges intellektuális képességét

– válaszolta az Indexnek Stummer János, aki most is tartja, amit a kilépésekor állított. „Az utóbbi években nagy divat lett a Jobbikból távozó politikusok részéről leszólni azt a pártot. Én ilyet nem tettem soha, és ezután sem teszek. Előre nézek, nem hátra” – tette hozzá.

Elmondása szerint a kilépése után sokáig „hírolvasó üzemmódban” volt; látta, hogy milyen nyilatkozatokat tesznek ellenzéki vezetők, így olvasta Donáth Anna azon írásait is, amelyekben az ellenzék újjászervezésének, valamint tartalmi megújulásának szükségességéről értekezik.

Donáth Anna gondolatait messze kiemelkedőnek ítéltem meg ahhoz a szellemi sivársághoz képest, amit a negyedik kétharmadot összehozó ellenzéki elit produkált az utóbbi hónapok folyamán. Az ellenzéki együttműködés keretei között több momentumos politikust is megismertem az utóbbi években, így aztán amikor leültünk kávézni, a fő politikai csapásirány ismeretében szívesen tettem ezt

– fogalmazott Stummer János a Momentumhoz való közeledéséről.

Volt már a Momentum képviselőjelöltje

Számított rá, hogy ezért ő és a Momentum is támadásokat kap, de szerinte, „aki nem bírja a hőséget, az ne menjen a konyhába”. A politikus kifejtette, hogy aki politikai fordulat alakítója vagy résztvevője, annak mindig számítania kell kezdeti meg nem értésre.

„Az idő majd igazol engem és a Momentum elnökségét. A Momentum nyit, mert nem akar világéletében a saját kis buborékának foglya lenni, én pedig jövök, mert úgy látom, hogy ebben a politikai közép képviseletét felvállaló közösségben az én jobboldali gondolkodásomnak is van helye” – közölte Stummer János.

A támadásokkal kapcsolatban megjegyezte még: aki azt állítja, hogy csak akkor lehet valaki egy pártnak a tagja, ha mindig mindenben egyetért minden egyes párttársával, az vagy álszent, vagy soha nem volt még a közelében sem politikai alapon szerveződő közösségnek. Azt is hozzátette: attól, hogy korábban jobbikos volt, még nem jelenti azt, hogy mindig mindenben egyetértett azzal, amit a párt állított, mint ahogyan ennek jelen esetben – a Momentumnál – sem kell így lennie.

Stummer János szerint, aki most a belépése miatt megbotránkozik, az az utóbbi két-három évben nem olvasta kellő alapossággal a magyar politika híreit. A Jobbiknak és a Momentumnak ugyanis már a 2019-es önkormányzati választáson is rengeteg közös jelöltje volt, a 2022-es országgyűlési választáson pedig egy közös értéknyilatkozat aláírása után közös listán indultak el.

Voltam már a Momentum képviselőjelöltje is – méghozzá először a tavalyi előválasztáson Békéscsabán. Ez a közösségvállalás tehát nem új keletű, egyik oldalról sem

– érvelt az ellenzéki politikus.

Mit csinál a Momentumban?

A kérdésre, hogy miként határozza meg saját értékelvűségét és a Momentumét, azt válaszolta, ha az ellenzék ugyanazt csinálja ezután is, mint eddig, „abból soha az életben nem lesz kormányzás”, és annak csak egyetlen következménye lehet: egy ötödik, meg aztán ki tudja, még mennyi kétharmad.

„Nekünk áprilisban nemcsak a fideszes szavazók, hanem az elbizonytalanodott otthon maradók is megüzenték, hogy nem akarják ránk bízni az ország vezetését. Az ország nyilvánossága azt a politikai konstrukciót és azokat a főszereplőket egyszerűen nem tartotta kormányképesnek. Sajnos vannak olyanok, akik önös érdekeiktől vezérelve inkább elengedik ezt az üzenetet a fülük mellett, és lelkesen gyűjtögetik tovább a Facebookon a dühös emojikat ahelyett, hogy valódi kormányképességet építenének” – fejtette ki Stummer János.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy „a NER körüli 2022-es teljes ellenzéki ostromzár” a választási kudarc után felbomlott. Az újjáépülő centrális erőteret ebben a ciklusban balról a DK, jobbról a Mi Hazánk egyensúlyozza ki. A Momentumnak pedig az ügy súlyához mért komolysággal és fegyelmezettséggel, a politikai közepet tartva kell kormányzóképes alternatívát felmutatnia. „Én ebben a feladatban önazonosnak érzem magam” – szögezte le az ellenzéki politikus. Választásokról és tisztségekről egyelőre nem esett szó a Momentumban, úgy fogalmazott, hogy dolgozni ment, nem pozícióért.

Stummer János szerint ahhoz, hogy a Momentum 2026-ban eséllyel szálljon harcba az ország kormányázásáért, egy, a mostaninál sokkal kiterjedtebb országos hálózatra lesz szüksége. Az ország olyan területein is élő szervezeti hálót, valós társadalmi kapcsolatokat kell kialakítani, ahol eddig az ott élők csak tévében láttak momentumost.

„A leendő miniszterelnök-jelöltünk mögé minél több életképes, hiteles, valódi beágyazottsággal rendelkező képviselőjelöltet kell majd felsorakoztatni. Azokkal a tapasztalatokkal és tudással, amikre az utóbbi években szert tettem, elsősorban ezen a területen tudok majd hozzátenni ehhez a közös munkához” – jelentette ki az ellenzéki politikus.

Egy fordulat kezdete?

Szeptember végén az Index interjút készítette Donáth Annával, a Momentum európai parlamenti képviselőjével, aki többek között arról értekezett, hogy egy új többség megteremtésére csakis a megújulás révén lesz képes az ellenzék.

„Meg kell újulni szellemileg, szervezetileg – és a politikusok szintjén is. Hiszen az új többséghez olyan szavazók támogatására is szükségünk lesz, akik idén áprilisban, sőt, akár már évekkel korábban sem az ellenzéket választották. A Momentum egy olyan új többség megteremtésén dolgozik, amely nem az ellenzéki oldalon akar erőt felmutatni, hanem a kormány leváltására is képes” – fejtette ki a Momentum európai parlamenti képviselője.

Stummer János szerint egyértelmű, hogy a párt szándéka a választók új szegmensét megszólítani, de hogy ez a személye körül összpontosuló politikai fordulat valóban fog-e újabb támogatókat eredményezni a Momentum számára, az elsősorban az ezután kezdődő közös munka minőségének és mennyiségének a függvénye. A politikus azt ígéri: mindent bele fog adni, hogy ez sikeres legyen.

A napokban a Jobbik egy volt miskolci önkormányzati képviselője is másik ellenzéki párthoz sorolt. A Demokratikus Koalíció közleményben jelentette be, hogy a Jobbikból kilépett Szilágyi Szabolcs csatlakozott a frakciócsoportjukhoz. A miskolci képviselő a közösségi oldalán azt írta: az előválasztás során ismerkedett meg közelebbről a DK helyi közösségével, és már akkor látszott, hogy jól tudnak együtt dolgozni. Az exjobbikos politikus szerint egyébként Gyurcsány Ferenc kormányzása nem volt mindenben tökéletes és hibátlan, de jobb volt.

(Borítókép: Stummer János 2021-ben. Fotó: Balogh Zoltán/MTI)