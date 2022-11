Egyéves a TramTrain

A TramTrain az ország első vasútvillamos-rendszere, ami egyre népszerűbb közlekedési módot kínál, mivel a díjkötelesség augusztusi indulása óta naponta átlagosan öt és fél ezer utazáshoz választották a közösségi közlekedés legújabb formáját, ami pontos és a korábbiaknál kedvezőbb árú utazást biztosít a térségben.

A jegy- és bérletvásárlási rendszerben mindenki megtalálhatja a számára legegyszerűbb és legkényelmesebb megoldást – írja a MÁV honlapján.

A Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő vasútvillamos innovatív megoldás a kötöttpályás közlekedésben, amely átszállásmentes utazással segíti elő, hogy az utasok autó helyett a közösségi közlekedést válasszák.

17-szer megkerülhették volna a Földet

Az elmúlt egy évben a vasútvillamos 22400 járata összesen 680 ezer kilométert tett meg az utasokkal. Ez annyi, mintha a szerelvények 17-szer megkerülték volna a Földet az Egyenlítő körül. A járatokat a díjmentes időszak kivezetése óta közel 650 ezer utazáshoz vették igénybe.

Az új kötöttpályás járműtípus bevezetése a kezdeti hónapokban időnként megzavarta a figyelmetlen, rutinból közlekedő autósokat, amely balesetekhez, többször a vasútvillamos sérüléséhez vezetett. 2021-ben videó készült a legfontosabb KRESZ-szabályokról a vasútvillamos érintettségében. A különleges közlekedési helyzetekre a MÁV-START külön videót és interaktív oldalt is készített, ezzel is segítve a biztonságos közlekedést. Ennek ellenére – különösen Hódmezővásárhelyen – még jelenleg is sűrűn idéznek elő balesetveszélyes helyzeteket a figyelmetlen autósok.