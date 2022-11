Az Európai Bizottság elfogadásra ajánlja a magyar nemzeti tervet

„Azzal számolunk, hogy minden tervezett forrás be fog érkezni” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

„Ahogy idén is, úgy jövőre is fenn tudjuk tartani a rezsicsökkentést, ehhez arra is szükség van, hogy a nagyobb haszonra szert tevő iparágak hozzájáruljanak a közteherviseléshez” – utalt az extraprofitadóra a tárcavezető. Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely úgy fogalmazott: nincs akadálya annak, hogy bevezessék a terhes anyák AIDS-szűrését, az egészségügyi szaktárca megvizsgálja, ha jön erre felvetés.