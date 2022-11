Minden, amit eddig tudunk a Márki-Zay Péterékhez érkezett amerikai támogatásról

Márki-Zay Péter szerint minden törvényt betartottak, a Fidesz dollárbaloldalozik, az ellenzéki pártok azt mondják, hogy nem is tudtak róla.

Márki-Zay Péter korábban maga ismerte el, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom az Egyesült Államokból is kapott anyagi támogatást. Az előválasztás győztese, az ellenzék volt miniszterelnök-jelöltje valamennyi nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy minden törvényt betartottak, a pártoknak – ezt tiltja a pártfinanszírozásra vonatkozó törvény – nem jutott az amerikai támogatásból.

A hódmezővásárhelyi polgármester szavai alapján, bár közösen indultak, és a hat párt közös miniszterelnök-jelöltje volt, párhuzamos kampányok futottak.

Volt egy hagyományos, pártos kampány, és volt emellett egy olyan is, amit Márki-Zay Péter mozgalma finanszírozott. A politikus, amikor az ügyről kérdezték, többször is úgy fogalmazott, hogy itt nem egy törvényi kiskapuról, hanem egyenesen nagykapuról van szó, mert civil szervezetként kaphatnak támogatást külföldről is.

Itt ellenzéki pártokat kérdeztünk arról, hogy tudtak-e a támogatásról, illetve kaptak-e az összegből. Az együttműködés valamennyi szereplője azt állítja, hogy nem tudtak az Egyesült Államokból érkezett forrásról.

A számok

Az ügyben később nyomozás indult, és a Nemzetbiztonsági Bizottság is foglalkozott a kérdéssel. A bizottság egyik ülése után Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy „az ügyben megismert tények megdöbbentők, a helyzet sokkal súlyosabb, mint ahogy azt az eddigi nyilatkozatokból gondolni lehetett”. A vonatkozó jelentést titkosították, de ezt feloldották.

A jelentés nyilvánosságra hozása előtt arról lehetett tudni, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom körülbelül 1,8 milliárd forintnyi támogatást kapott az Action for Democracy szervezettől. A jelentésben is ez az összeg szerepel, de kiderült, hogy vállalatokhoz is jutott támogatás:

Az elsődleges vizsgálatok megerősítették, hogy az Action for Democracy (AD) elnevezésű szervezet összesen 1 848 603 106 forint támogatást utalt a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) számlájára, nyolc alkalommal. Ebből az összegből az MMM 2022. március–július között mintegy 1,4 milliárd forintot fizetett ki a DatAdat-csoportnak (Datadat GmbH: 1411 millió forint, DatAdat Professional Kft.: 11,7 millió forint, Datapraxis OÜ: 1,4 millió forint). Az AD a már ismert összegen és felhasználón felül további három magyarországi jogi személynek is utalt jelentősebb összegeket. Az Oraculum 2020 Kft. egymilliárd forintot, a már említett DatAdat Professional Kft. 148 millió forintot, a Gemius Hungary Adatfeldolgozó és Kutató Kft. 3,5 millió forintot kapott az amerikai civil szervezettől.

A jelentésben úgy összegeztek, hogy „az eddig feltárt információk szerint az AD több mint hárommilliárd Ft összegű támogatást (az utalás napján számított árfolyamokkal: 3 014 643 717 forint) juttatott a magyarországi civil szervezetnek, illetve az említett vállalkozásoknak. Mivel a politikai pártoknak nyújtott, bárminemű külföldi támogatás mind Magyarországon, mind az EU vezető tagállamaiban tiltott, és költségvetésüket fokozottan ellenőrzik, tudatos lehetett a külföldi támogatás ezen csatornáinak használata, ami összetettebbé teszi az ügy nemzetbiztonsági vetületét”.

A levélben arról is írtak, „tervszerű folyamatra utal az is, hogy amint az AD 2022. február 24-én megkezdte működését és deklarálta céljait, az első utalást már 2022. március 1-jén teljesítették az Oraculum 2020 Kft. számára (aznap összesen 684 672 amerikai dollár összegben). Az Oraculum 2020 Kft. a számára juttatott összegekből 324 millió forintot utalt át a DatAdat Professional Kft.-nek, amely így – a már említett közvetett és közvetlen támogatásokkal együtt – összesen 483,7 millió forint juttatásban részesült.”

A dokumentum azzal zárult, hogy „jelenleg folyamatban van az elemző-értékelő tevékenység a tekintetben, hogy az érintett magyar civil szervezet és cégek mire használták fel a külföldről kapott támogatást”.

Márki-Zay Péter szeptember végén a kampányköltségekről elárulta a 24.hu-nak, hogy az ellenzéki kampány összköltsége 3,5 milliárd forint körül mozgott, ebből a hat párt 1-1,2 milliárd forintot fedezett. A Mindenki Magyarországa Mozgalom 2,2-2,4 milliárd forintot tett a kampányba.

Márki-Zay Péter: Befuccsolt a Fidesz blöffje

A volt miniszterelnök-jelölt a közzétett jelentésre adott reakciójában kifejtette:

A nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentés is mind igazolja azt, amit az elmúlt hónapokban elmondtunk. A jelentés megerősíti, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom átláthatóan működött és működik most is, hiszen minden információt korábban nyilvánosságra hoztunk és a hozzánk érkező támogatásokkal pedig pontosan tételesen és átláthatóan elszámoltunk.

Márki-Zay Péter szerint a jelentésben „szó sincs nemzetbiztonsági kockázatról, hazaárulásról vagy tiltott pártfinanszírozásról”.

Kocsis Máté viszont úgy látja, hogy az ördög a részletekben rejlik, és arra hívta fel a figyelmet, hogy

a dollárbaloldal a választások előtt elhallgatta a külföldi pénzt, sőt később még azt is tagadták, hogy külföldi finanszírozókkal lennének kapcsolatban. Miután kiderült, hogy mégis jött pénz külföldről, letagadták a felét. Ha csak a választáson induló baloldali pártok számára juttatott külföldi finanszírozás összegét nézzük, az is nagyjából a négyszerese annak, amit a magyar költségvetés biztosít a pártok kampánykiadásaira. Önmagában ez a tény súlyosan sérti az ország szuverenitását.

A frakcióvezető megjegyezte azt is, hogy „az ügyben persze boldog-boldogtalan megszólalt (az egyik épp tegnap beszélt zöldségeket), az érintettek ráadásul sokszor egymásnak ellentmondó állításokat tesznek és össze-vissza beszélnek, pedig ez csak a feltáró munka eleje. Mi lesz még veletek, guruló dollárok?”.

Márki-Zay Péter később vitára hívta az ügyben Kocsis Mátét, amiből kisebb adok-kapok alakult ki Facebookon, erről itt írtunk részletesen. A Fidesz frakcióvezetője a támogatást olyan durva külföldi választási beavatkozásnak nevezte, amilyen a rendszerváltás óta eltelt időszakban nem történt.

Az Action for Democracy diplomáciai és jogi lépéseket tesz

Az Action for Democracy határozottan elutasítja, hogy a magyar kormány politikai célok szolgálatába állította a titkosszolgálatokat, amikor szervezetünk magyarországi aktivitását figyeltették meg

– írta közleményében a Mindenki Magyarországa Mozgalmat támogató szervezet, amelyben a Nemzeti Információs Központ tájékoztatójára reagáltak.

Az Action for Democracy „érdeklődéssel és helyenként igen nagy derűvel” olvasta a dokumentumot, ahogy fogalmaznak, „különösen azért, mert az adóforintok elherdálása után a Nemzeti Információs Központ ugyanazt állítja, amit az Action for Democracy: minden támogatásunk teljesen jogszerűen történt.”

A közleményben arról is írtak, hogy „testületi tagjainak a jelentés által baljósként beállított kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerét és sugallt kormányzati bekötöttségét a politikai fantazmagória birodalmába” sorolják. Az Action for Democracy azt is közölte, hogy megteszik a szükséges diplomáciai és jogi lépéseket.

Márki-Zay Péter még a jelentés nyilvánosságra hozása előtt tartott sajtótájékoztatót az ügyről – ahol a titkosítás feloldását szorgalmazta –, ezen felolvasták az Action for Democracy vezetőjének a levelét is. Ebben többek között az szerepelt, hogy büszkék az MMM-nek nyújtott támogatásra, ami nem a választási kampányt, hanem például a jogállamiság és a demokrácia népszerűsítését szolgálta, a mozgalmat csak a diaszpórában élő magyarok hozzájárulásából támogatták. Aggasztónak tartják, hogy „a kormány a teljes államapparátust bevetette a lejáratókampányban”, a szervezet pedig nem kizárólag Magyarországon nyújtott támogatást, aktívak például Brazíliában is.

Színre lép Rákay Philip

„Tetten értem a dollárbaloldalt” – jelentette be vasárnapi videójában Rákay Philip. A kommunikációs szakember, producer szerint az Action for Democracy honlapja „három hazugságot is cáfol”. A három pontról így számoltunk be:

Azt mondták, hogy az amerikai dollárok nem kampányra, hanem kultúraváltásra érkeztek. „Az Action for Democracy nem adományozott egyetlen fillért sem az MMM számára az országgyűlési választási kampányra” – idézte Korányi Dávidot a videó. Rákay szerint ez azért hazugság, mert a felületen azt írták: „A legkritikusabb választás előttünk áll, amit a világ valaha látott. A demokrácia sorsa ezen a választáson és az Orbán-féle diktátorok megállításán múlik. Ezért harcol az Action for Democracy. Adakozol erre a célra?”

A második, amelyet hazugságnak vélt Rákay, hogy csak magyar útlevéllel lehetett adakozni. Majd a felületen bemutatta, hogy az adakozáshoz nem is volt szükség az útlevélszám megadására, ugyanis nem volt ilyen mező.

A harmadik baloldali állítás szerint mikroadományozók ezrei dobták össze a pénzt. Rákay hangsúlyozta, hogy folyamatosan azt hajtogatják: „tízezer számra mikroadományokon keresztül” támogatták őket, azonban videója alapján a felületen bekapcsolva maradt az adományszámláló, ami 11 adakozót mutatott.

Az Action for Democracy részéről Korányi Dávid a videóra reagálva aláhúzta: „Autoriter vezetők elleni fellépés és a demokrácia leépítése elleni küzdelem nem pártpolitikai kampány, sem az amerikai, sem a magyar szabályok szerint.”

Mi azt sosem állítottuk, hogy ne Orbán és más aspiráns, aktuális diktátorok ellen küzdenénk minden erőnkkel

– rögzítette Korányi Dávid a Telex kérdésére, aki azt is leszögezte, hogy Rákay Philip állításával ellentétben sokkal több támogatójuk volt, „január óta összességében az Action for Democracy teljes tevékenységét tekintve több ezres nagyságrendű”, a videóban bemutatott screenshot pedig „a több százból egyetlen kampány egy kiragadott pillanatban való állapotát mutatja csak, semmit nem mond az összképről”, a Rákay Philip által bemutatott felület csak egyike volt az adománygyűjtő oldalaknak.

Korányi Dávid a lapnak megemlítette az ActBlue és az Action Network felületét, valamint a magyartavasz.hu nevű, nyugat-európai diaszpórát célzó magyar nyelvű oldalt is, valamint kifejtette, hogy a szervezet direktben ért el támogatókat e-mailben és a közösségi médián keresztül, többen pedig a banki átutalást választották. Az Action for Democracy vezetője szerint nem igaz, hogy 11 ember adta össze a 3 milliárd forintot, februárban volt olyan nap, amikor több százan küldtek támogatást.

A szervezet irányítója az adományozók azonosításáról elmondta, hogy a magyar, útlevélszámot kérő donációs oldal a régi honlapon működött, április óta nem elérhető, de azt ígérte, hogy az informatikusaik előkeresik a tavaszi verziót. Korányi Dávid egyébként Karácsony Gergely tanácsadója is, de a főpolgármester korábban jelezte, hogy év végéig megszüntetik a szerződését, és valamilyen más formában dolgoznak együtt.

(Borítókép: Márki-Zay Péter. Fotó: Nagy Tamás / Index)