Pénteken ismét elutazik Orbán Viktor

A Cirkovce-Pince villamos vezeték építésének befejezése alkalmából tartott ünnepségen vesz részt pénteken Szlovéniában Orbán Viktor miniszterelnök, ahová Robert Golob szlovén kormányfő hívta meg – tájékoztatta az MTI-t az erről szóló szlovén sajtóhíreket megerősítve Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A közleményben felidézik, hogy a távvezeték-beruházás alapkövét 2020 októberében tették le, szintén Orbán Viktor és az akkori szlovén kormányfő, Janez Jansa jelenlétében.

Húszéves a Széchenyi Kártya Program

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kedden a KAVOSZT Zrt. eseményén mondott beszédet a 20 éves Széchenyi Kártya Program apropóján. Beszédében elmondta, hogy idén összesen 130 milliárd, 2023-ban pedig 290 milliárd forinttal támogatja a Széchenyi Kártya Programot a kormány.

Orbán Viktor ezután arra is kitért, hogy a szankciók ártottak a gazdaságnak, de bíznak benne, hogy Magyarország kimaradhat a recesszióból, amivel jövőre egy számjegyű lehet az infláció, és hogy a családokat meg tudják védeni a kihívásoktól. Hozzátette azt is, hogy ehhez szerinte az állami beavatkozásokra is szükség lesz, ugyanis válságos időkben a szabadpiac „láthatatlan keze” kemény pofonokat osztogat.

Ez a láthatatlan kéz olyan pofonokat ad, hogy a fal adja a másikat

– mondta erről, majd ezután utalt arra is, hogy Európa növekedési képessége rohamosan csökken, ezért előbb-utóbb új gazdasági modellre lehet szükség.