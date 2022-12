Nívós díjakat kapott a turai kastély és az Andrássy Kúria

A BDPST Group tőkebefektető-cég szállodafejlesztései idén a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj és a Klasszis TopDesign versenyén is megmérettethették magukat. A BOTANIQ Turai Kastély és az Andrássy Kúria & Spa Bobajka étterme fejlesztési megoldásaikkal és dizájnelemeikkel hozhatták el a két verseny több díját is.

a FIABCI november 29-ei átadóján a kiemelkedő rehabilitációs és ingatlanfejlesztési megoldásokat ismerték el. A kategóriagyőzelem mellett az összesítésben második lett az egykori Schossberger-kastély. A Magyar Ingatlanszakmai Egyesület (FIABCI Magyarország) a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot azzal a céllal hozta létre, hogy elismerje a magyarországi ingatlanfejlesztők kiváló teljesítményét és megismertesse a közönséggel a létrehozott fejlesztéseket. A turai kastély győzelmével illusztris épületek csoportjához csatlakozhatott: az előző években olyan épületek nyertek már kategóriájukban, mint a Magyar Zene Háza – amely idén első lett az összesített kategóriában – vagy a Nemzeti Táncszínház. A kategóriagyőzelemmel nemcsak itthon, de a nemzetközi közönségnek is megmutathatja magát a szálloda. A FIABCI nemzetközi megmérettetésén – ahol olyan épületek nyertek már, mint a Trump Tower vagy a Petronas-ikertorony –

ezzel a kimondottan sikeres országok közé sorolható.

A turai kastély hosszas, közel 30 hónapos felújítása után egy 19 szobás, wellness- és gasztronómiai funkciókkal felszerelt szállodaként és rendezvényhelyszínként nyitott meg 2020-ban. A felújítás során ügyelve az eredeti állapotok visszaállítására, illetve a műemléki szempontokra adták vissza a kastély eredeti megjelenését, az építészeti elemek helyreállításától, a díszítőfestések rekonstrukcióján át a 10 és fél hektáros park rendezéséig.

A Klasszis Csoport kiadásában megjelenő Turizmus Online szerkesztősége szakmai versenyén a hazai szállodákat, vendéglátóhelyeket, külső-és belsőépítészeti tervezőket, valamint beszállítókat díjazza évről évre.

A turai Kastély az év vidéki szálláshelye, lakosztálya és szállodai kertje/terasza díjakat nyerte el építészeti és designmegoldásainak köszönhetően. Ezt a díjat november 30-án adták át.

Az elnyert díjak és a velük járó szakmai elismerés nagy örömmel töltenek el minket. Mind a BOTANIQ Turai Kastély, mind pedig az Andrássy Kúria & Spa és annak Bobajka éttermének esetében szerettük volna a dizájnnal is megmutatni nemcsak az épületek történelmét, de a sajátos hangulatát is. Minden díszítő- és építőelem elárul valamit az épületekről és hozzá is tesz azok egyedülálló megjelenéséhez