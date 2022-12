Több turisztikai látványosságot is bezártak Halason

Erről Farkas Dániel városházi kabinetvezető beszélt a Bács-Kiskun megyei hírportálnak, aki arról is tájékoztatta a lapot, hogy nyolc dolgozót érint az ideiglenes leállás. Ők azonban továbbra is kapnak fizetést, mert van, aki otthonról dolgozik, más pedig át lett vezényelve egy másik területre.

A halasi képviselő-testület még októberben döntött az átszervezések mellett annak érdekében, hogy ki tudják gazdálkodni a többszörösére emelkedett energiaárakat. A testület által elfogadott határozat az átalakítással létrejött Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft.-be integrálja az összes olyan, önkormányzatú cég és intézmény feladatát, amelyek a városüzemeltetésért felelnek.

A képviselőtestület azt reméli, hogy így hatékonyabban tud működni a feladatvégzés. Az intézkedés a Csetényi Élményparkot, a Sáfrik-féle szélmalmot, a Panorámatornyot, az intézmények közül pedig a Thorma János Múzeumot és a Martonosi Pál Városi Könyvtárat érinti.

Első körben a városháza kabinetvezetőjét, Farkas Dánielt választották a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, ő azonban nem sokkal később egyéb irányú elfoglaltságaira hivatkozva visszautasította a posztot.

Az egy hónappal azután következő közgyűlésen így megválasztották Vincze Bálintot az intézmény élére. Az átszervezések december elsejével megkezdődtek, így több turisztikai intézmény is bezárta a kapuit. A Csetényi Élményparkban decemberben tartandó programok vagy elmaradnak vagy pedig más helyszínt keresnek nekik.

A téli időszakban egyébként is lecsökken a látogatottsága az átszervezésben érintett turisztikai helyeknek, így a technikai átállást értelemszerűen érdemes most elvégezni, valamint a téli rezsicsökkentés is indokolja a technikai szünetet