A Momentum elnöke nyílt levelet írt Novák Katalinnak

Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke nyílt levélben szólította fel Novák Katalin köztársasági elnököt, hogy segítsen a „Szabadság tűz alatt: Ukrajna szabadságharca” című filmet bemutatni a köztévében, mert így végre a közmédia Ukrajna és valóság melletti elköteleződése is szerepet kapna.

– kezdi a köztársasági elnöknek szánt levelét Gelencsér Ferenc. A Momentum elnöke hét héttel az ukrajnai utazása előtt kapott meghívást Evgeny Mikhailovich Afineevsky rendező legújabb filmjének megtekintésére.

Az alkotás főszereplője egy anya, aki Mariopulban a pár hónapos gyermekével hónapokra az Azovsztal katakombáiba került és itt élte túl városa rombadöntését, viszont az oroszok által elhurcolt férje hollétéről azóta se tud semmit.

A film után fogalmazódott meg a politikusban, hogy ezt az alkotást minél több magyarnak kell látnia annak érdekében, hogy hitelesen szembesüljenek az ukrán helyzettel – olvasható a levélben. Gelencsér Ferenc szerint az első lépést Novák Katalin megtette azzal, hogy kimondta Vlagyimir Putyin felelősségét a háborúval kapcsolatban, azonban itt nem szabad megállni.

Ezért most arra kérem levelemben Novák Katalint, hogy nézze meg a filmet és segítsen Magyarországra is elhozni és bemutatni. Novák Katalinnak most megadatott a lehetőség, hogy elősegítse a magyarság megítélésének a javítását, az elmúlt években okozott külpolitikai károk enyhítését a szomszédos Ukrajnában és a szélesebb nemzetközi közvélemény előtt egyaránt. Mert ez a magyarság érdeke