Túl az egymillión, közel a határidő

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerda délután a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a szankciókról szóló nemzeti konzultációt kitöltők száma már meghaladja az egymillió főt.

Három nap alatt közel 300 ezren töltötték ki a kérdőívet, Varga Judit igazságügyi miniszter november 28-án ugyanis arról számolt be, hogy 700 ezren vannak a kérdőívet kitöltők.

A szankciókról szóló nemzeti konzultáció akadálymentesen is kitölthető, köszönhetően a fogyatékosságügyi szervezetekkel folytatott együttműködésnek. A dokumentumot november 15-e óta az interneten is ki lehet tölteni, a feltett kérdések október 14-én kerültek nyilvánosságra.

Orbán Viktor: Mondja el Ön is a véleményét

Orbán Viktor hamar kitöltötte a nemzeti konzultációt, amelyről közösségi oldalán számolt be. A miniszterelnök először délelőtt posztolt egy fotót arról, hogy ő is kitöltötte a nemzeti konzultációt, majd délután egy videóval is jelentkezett.

Ha még nem tette, mondja el Ön is a véleményét a brüsszeli szankciókról!

– írta közösségi oldalán a miniszterelnök, aki szintén arról számolt be egyik bejegyzésében, hogy már egymillióan kitöltötték a kérdőívet.

Szentkirályi Alexandra legutoljára november 24-én számolt be a nemzeti konzultációt kitöltők számáról, akik ekkor 695 ezren voltak. A konzultációs kérdőíveket december 9-éig ingyenesen lehet visszaküldeni.